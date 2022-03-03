«Вопрос в нерешительности». Зеленский заявил, что весь мир опоздал с помощью Украине

3 марта, 19:52
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Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Umit Bektas/File Photo)

Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Umit Bektas/File Photo)

Президент Владимир Зеленский считает, что весь мир опоздал с помощью Украине для противодействия российской агрессии.

«Вопрос в нерешительности всего мира», — сказал Зеленский во время пресс-конференции.

Президент добавил, что в российском обществе существует раскол, а некоторые решения должны приниматься дипломатами, а не военными.

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«Военные должны защищать и не должны наступать. Потому весь мир опоздал с Украиной. И пусть они простят меня, но им про это сказал их народ, не мой. Вы видите, что на всех площадях мира происходит, люди выходят и поддерживают» — сказал Зеленский.

Ранее украинские волонтеры запустили многоязычную инициативу #WorldForUkraine, в рамках которой собирают на интерактивной карте все митинги в поддержку Украины, проходящие в мире.

https://www.facebook.com/watch/?v=475045624070696
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Помощь Российская агрессия Вторжение Владимир Зеленский

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