Новый удар по аэродрому Энгельс. Какой запас прочности стратегической авиации оккупантов — интервью 26 декабря, 21:21 Эксклюзив НВ Аэродром в Энгельсе (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Михаил Жирохов, военный эксперт, в эфире Радио НВ рассказал, как новый удар по аэродрому Энгельс в Саратовской области и техника советских времен подрывают потенциал российских ракетных атак по Украине.

— Давайте попробуем разобраться, как случилось, что Энгельс в Саратовской области уже не впервые становится таким ярким событием в новостной ленте. Сегодня ночью там снова что-то пылало. оккупанты говорят, что якобы уничтожили украинский беспилотник и от его обломков трое погибли и еще о раненых сообщают. Как это понимать?

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— Это уже второй случай. Первый случай был 5 числа. До сих пор нет никакой официальной информации Министерства обороны Украины. Но случаи очень любопытные. И совсем не понятно, что это за такой беспилотник, который даже при сбитии, как говорят россияне, от него трое погибших. И в тот раз было трое погибших, и сейчас трое погибших. Это очень такой мощный должен быть беспилотник.

— А вот собственно, если понимать стратегическое значение этого аэродрома. Мы уже слышали, что они оттуда часть самолетов пытались перебросить в Мурманск, кажется, куда-то севернее. Что мы должны понимать об этом аэродроме и насколько оккупанты будут еще его использовать?

— Нужно понимать, что аэродромов для базирования стратегической авиации в России не так много. И потому россияне вынуждены их использовать даже после того, как поняли, что он находится в зоне досягаемости каких-то неизвестных беспилотников. Кроме того, скорее всего, все эти удары, они наносятся перед массированными ракетными ударами. Потому что 5 числа, буквально через пару часов после атаки на Энгельс, россияне нанесли ракетный массированный удар. Я думаю, что плюс-минус такая же ситуация, она ведь и сейчас.

— Если говорить о запасе прочности или количестве тех стратегических бомбардировщиков. В прошлый раз что-то было повреждено: есть сообщения о двух или четырех самолетах. Насколько велик авиапарк этих стратегических бомбардировщиков у оккупантов?