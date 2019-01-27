Адвокаты Омеляна затягивают дело - Холодницкий 27 января, 09:53 831 Цей матеріал також доступний українською Volodymyr Omelyan / Facebook Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян Volodymyr Omelyan / Facebook

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что адвокаты министра инфраструктуры Владимира Омеляна намеренно затягивают рассмотрение дела в суде.

Об этом он рассказал Главкому .

По словам Холодницкого, дело готово для передачи в суд, ведь досудебное расследование было закончено еще в ноябре.

"В декабре следственный судья отказал прокурорам САП в удовлетворении ходатайства об ограничении сроков ознакомления с делом подозреваемым и его защитникам, таким образом фактически узаконив устроенную адвокатами Омеляна волокиту", - считает прокурор.

По его мнению, это несложное дело, которое суд может рассмотреть сравнительно быстро.

13 сентября детективы НАБУ сообщили министру инфраструктуры Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

14 сентября Соломенский районный суд запретил Омеляну выезд за границу. Однако, адвокат министра утверждает, что его подзащитному позволили выезжать за границу для служебной командировки.

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Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, Омелян приобрел новый внедорожник BMW X5 2015 года выпуска, а также 90 000 долларов и 25 000 евро наличными. Общая стоимость таких активов в то время составляла более 4 миллионов гривен.

Владимир Омелян отверг обвинения НАБУ в незаконном обогащении и заявил о намерении подать в суд на следователей Бюро.