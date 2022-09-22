Иск против НВ: после обмена Медведчука его адвокат внезапно отказался вести дело

22 сентября, 17:36
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Иск касался информации о том, что Виктор Медведчук сотрудничал с КГБ (Фото:Sergey Nuzhnenko/Reuters)

Иск касался информации о том, что Виктор Медведчук сотрудничал с КГБ (Фото:Sergey Nuzhnenko/Reuters)

В четверг, 22 сентября, должно было начаться подготовительное заседание суда по иску Виктора Медведчука против НВ, однако его адвокат внезапно отказался вести это дело.

Об этом рассказал главный редактор издания Виталий Сыч.

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«Хотите смешную историю? У нас сегодня должен был быть суд с Медведчуком. Это все)», — написал он у себя в Facebook.

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Речь идет об иске, связанном с материалом от 2019 года, в котором говорилось о том, что с середины 70-х годов Медведчук «сотрудничал с КГБ».

В свою очередь его защита пыталась добиться опровержения этой информации, однако, после того, как кум российского диктатора Владимира Путина был обменян на украинских защитников, его адвокат подал заявление о самоотводе, в связи с чем рассмотрение дела было перенесено на 11 ноября 2022 года.

«Теперь он официально не только патентованный агент КГБ, но и государственный изменник. Адвокат сегодня отказался представлять интересы Медведчука», — отметил главред НВ.

https://www.facebook.com/sych.vitaly/posts/pfbid0SaK1xAyA4htwDwgbFzeETTzfwsHxNcn6fBcCfyadzxC4moQkDhdHMtaGjfwzXwGtl

Напомним, накануне, 21 сентября, между Украиной и РФ произошел масштабный обмен пленными, в результате которого домой вернулись 215 бойцов Сил обороны, в том числе 188 защитников Мариуполя.

В свою очередь Россия получила 55 своих военных и Медведчука.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   СМИ Виктор Медведчук КГБ Иск Обмен пленными НВ

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