Иск против НВ: после обмена Медведчука его адвокат внезапно отказался вести дело 22 сентября, 17:36 Иск касался информации о том, что Виктор Медведчук сотрудничал с КГБ (Фото:Sergey Nuzhnenko/Reuters)

В четверг, 22 сентября, должно было начаться подготовительное заседание суда по иску Виктора Медведчука против НВ, однако его адвокат внезапно отказался вести это дело.

Об этом рассказал главный редактор издания Виталий Сыч.

«Хотите смешную историю? У нас сегодня должен был быть суд с Медведчуком. Это все)», — написал он у себя в Facebook.

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Речь идет об иске, связанном с материалом от 2019 года, в котором говорилось о том, что с середины 70-х годов Медведчук «сотрудничал с КГБ».

В свою очередь его защита пыталась добиться опровержения этой информации, однако, после того, как кум российского диктатора Владимира Путина был обменян на украинских защитников, его адвокат подал заявление о самоотводе, в связи с чем рассмотрение дела было перенесено на 11 ноября 2022 года.

«Теперь он официально не только патентованный агент КГБ, но и государственный изменник. Адвокат сегодня отказался представлять интересы Медведчука», — отметил главред НВ.

Напомним, накануне, 21 сентября, между Украиной и РФ произошел масштабный обмен пленными, в результате которого домой вернулись 215 бойцов Сил обороны, в том числе 188 защитников Мариуполя.

В свою очередь Россия получила 55 своих военных и Медведчука.

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