Адвокат Порошенко попросил ГПУ проверить «заведомо ложные» заявления Крючкова Сегодня, 20:47 450 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко / Facebook Петр Порошенко Петр Порошенко / Facebook

Защита экс-президента Петра Порошенко обратилась в Генпрокуратуру с требованием расследовать заведомо ложные показания экс-нардепа Дмитрия Крючкова.

Об этом сообщили в пресс-службе партии Блок Петра Порошенко Солидарность.

По словам адвоката Порошенко Игоря Голованя, заявления Крючкова о якобы причастности Порошенко к коррупции в Центрэнерго и Фонде государственного имущества, «голословные» и подпадают под действие статьи 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении преступления).

«Адвокат Игорь Головань обратился к генеральному прокурору с требованием обеспечить соответствующую проверку и начать досудебное расследование по факту заведомо ложного сообщения о преступлении, сделанного Дмитрием Крючковым», — сообщили в БПП.

В то же время партия считает, что обвинения Крючкова в адрес Порошенко являются частью плана мести за национализацию ПриватБанка.

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла четыре уголовных производства по заявлениям Дмитрия Крючкова о правомерности действий экс-президента Петра Порошенко и ряда чиновников.

Согласно заявлению экс-нардепа, преступные действия должностных лиц Центрэнерго координировались народным депутатом Игорем Кононенко и бывшим президентом Петром Порошенко.