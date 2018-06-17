Администрация президента опровергла информацию относительно подготовки законопроекта о равенстве прав

Закон о равенстве прав дал бы возможность легализовать регистрацию гражданского партнерства для однополых пар

В Администрации президента Украины заявляют, что не готовят никаких законопроектов о равенстве прав и не обсуждали эту тему с депутатом Европейского парламента Ребеккой Хармс. Эта законодательная инициитива дала бы возможность легализовать регистрацию гражданского партнерства для однополых пар.

"Никто из Администрации Ребекке Хармс не звонил и не обсуждал с ней эту тему. Высока вероятность того, что ее просто разыграли", - сообщили агентству Интерфакс-Украина в АП.

Днем в восрксенье, 17 июня, Хармс сказала журналистам, что во время разговора с представителями АП ей передали слова президента Украины Петра Порошенко о его намерении на следующей неделе представить проект закона о равных правах.

Советник Хармс Максим Эристави уточнил, что собеседник евродепутата представился главой АП Игорем Райниным, который по поручению президента проинформировал о законодательной инициативе, которая "будет касаться и прав ЛГБТ украинцев, в рамках европейских законодательных стандартов".

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