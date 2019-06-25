Расследования не будет: в АП выяснили, как слова Порошенко попали в речь Зеленского Сегодня, 14:51 665 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Francois Lenoir В АП не будут проводить расследование относительно плагиата REUTERS/Francois Lenoir

В речи Владимира Зеленского во время выступления в Брюсселе были использованы тезисы и высказывания Петра Порошенко, названные «откровенным плагиатом», по причине стереотипных подходов неназванных госслужащих и использования ими имеющихся наработок.

Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос Українських новин.

В АП также отметили, что в связи с этим решили не проводить служебное расследование относительно идентичности речей Порошенко и Зеленского.

Кроме того, в ответе АП отметили, «что текст речи отвечал принципам внешней политики Украины и подчеркивал приверженность курсу Украины на европейскую и евроатлантической интеграции, которую полностью разделяет президент Украины Владимир Зеленский».

Напомним, в начале июня пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что Владимир Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко.

Администрация президента начала служебное расследование относительно идентичности выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

В АП утверждают, что работники МИД, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко.