Расследования не будет: в АП выяснили, как слова Порошенко попали в речь Зеленского
В речи Владимира Зеленского во время выступления в Брюсселе были использованы тезисы и высказывания Петра Порошенко, названные «откровенным плагиатом», по причине стереотипных подходов неназванных госслужащих и использования ими имеющихся наработок.
Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос Українських новин.
В АП также отметили, что в связи с этим решили не проводить служебное расследование относительно идентичности речей Порошенко и Зеленского.
Кроме того, в ответе АП отметили, «что текст речи отвечал принципам внешней политики Украины и подчеркивал приверженность курсу Украины на европейскую и евроатлантической интеграции, которую полностью разделяет президент Украины Владимир Зеленский».
Напомним, в начале июня пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что Владимир Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко.
Администрация президента начала служебное расследование относительно идентичности выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
В АП утверждают, что работники МИД, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко.