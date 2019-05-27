Администрация Зеленского может переехать в район «вертолетной площадки Януковича» — СМИ Сегодня, 12:00 1003 Цей матеріал також доступний українською stopcor.org Администрация президента может переехать в конгрессно-выставочный центр Парковый stopcor.org

Команда Владимира Зеленского рассматривает возможность переноса Администрации президента в конгрессно-выставочный центр Парковый, более известный как «вертолетная площадка Януковича», сообщает LIGA.net.

Сразу несколько собеседников издания в команде Зеленского сообщили, что на данный момент ведутся переговоры о возможном переезде АП в Парковый.



Источник в Парковом подтвердил, что команда Зеленского общается с их юристами по этому поводу.

«С юристами какое-то общение есть. Но оно идет по поводу аренды площадей», — отметил осведомленный источник.

По его словам, на данный момент никаких договоренностей нет. Права на КВЦ Парковый сейчас принадлежат матери нардепа от БПП Максима Ефимова.

Официально пресс-служба Зеленского сообщила, что новая Администрация всерьез намерена переехать, а произойти это может уже до конца текущего года.

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве.

В свою очередь начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей заявил, что перенос Администрации президента потребует значительных денежных затрат, привлечения дополнительных кадров и вызовет много вопросов относительно безопасности.

Кроме того, бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что перенос АП с улицы Банковой обойдется в десятки миллионов долларов.