Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
Марк Мэнсон
Используйте это. Главные секреты эмоционального интеллекта
Павел Казарин
Эпоха хаоса
Андрей Кокотюха
После Зеленского
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Администрация Зеленского может переехать в район «вертолетной площадки Януковича» — СМИ

Сегодня, 12:00
1003
Цей матеріал також доступний українською
Администрация Зеленского может переехать в район «вертолетной площадки Януковича» — СМИ - фото

stopcor.org

Администрация президента может переехать в конгрессно-выставочный центр Парковый

Команда Владимира Зеленского рассматривает возможность переноса Администрации президента в конгрессно-выставочный центр Парковый, более известный как «вертолетная площадка Януковича», сообщает LIGA.net.

Сразу несколько собеседников издания в команде Зеленского сообщили, что на данный момент ведутся переговоры о возможном переезде АП в Парковый.

Источник в Парковом подтвердил, что команда Зеленского общается с их юристами по этому поводу.

«С юристами какое-то общение есть. Но оно идет по поводу аренды площадей», — отметил осведомленный источник.

По его словам, на данный момент никаких договоренностей нет. Права на КВЦ Парковый сейчас принадлежат матери нардепа от БПП Максима Ефимова.

Официально пресс-служба Зеленского сообщила, что новая Администрация всерьез намерена переехать, а произойти это может уже до конца текущего года.

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве.

В свою очередь начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей заявил, что перенос Администрации президента потребует значительных денежных затрат, привлечения дополнительных кадров и вызовет много вопросов относительно безопасности.

Кроме того, бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что перенос АП с улицы Банковой обойдется в десятки миллионов долларов.

Теги:   Банковая Администрация президента Украины Владимир Зеленский

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Сегодня, 00:57

img
Милан пролетел мимо Лиги чемпионов, Аталанта завоевала бронзу. Результаты матчей чемпионата Италии
Компании/Рынки

Сегодня, 09:50

img
Fiat Chrysler раскрыл подробности слияния с Renault
Геополитика

Вчера, 23:43

img
На выборах в Европарламент в Польше побеждает правящая партия Качиньского

ТОП 3

Политика

Вчера, 11:58

img
Коломойский снова выступил за объявление Украиной дефолта — Financial Times
24421
Политика

25 мая, 22:38

img
«Это f*сking бла-бла-бла, инновативный ты наш»: Омелян раскритиковал выступление Зеленского на іForum-2019
24095
Политика

Вчера, 10:36

img
Кличко дал политическую оценку Порошенко
22334