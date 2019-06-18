Кроме костюма. Как послабления в правилах могут повлиять на работу Администрации президента Вчера, 18:25 Цей матеріал також доступний українською Unsplash/Jeremy Beadle В Администрации президента упростили правила дресс-кода Unsplash/Jeremy Beadle

Отныне в Администрацию президента Украины можно приходить в шортах. В ведомстве упростили правила дресс-кода, изменив правила посещения.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал кандидат в депутаты от партии Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, соответствующие изменения внесли и в документ, который требовал специального разрешения для посещения здания администрации с ноутбуком. Теперь администрацию президента можно посещать с собственной электроникой, добавил Арахамия.

«Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах. И нашли документы, изменили документы. Сейчас можно. То же самое с компьютерами. В Администрацию президента нельзя без специального разрешения прийти с компьютером. А туда многие эксперты ходят, журналисты. И я говорю: почему IPhone можно, IPad как планшет можно, это фактически компьютер, а компьютер уже нельзя. Мы пошли и подписали документ, сейчас можно уже и с ноутбуками», — отметил Арахамия.

Недружественный дипломатический шаг

Администрация президента является государственным учреждением и местом приема иностранных гостей, поэтому дресс-код там необходим. Также мало кто из мировых президентов позволяет публично носить что-то, кроме костюма, рассказала Радио НВ эксперт по этикету Наталья Адаменко.

Неформальная одежда может быть расценена иностранной делегацией как недружественный шаг

По ее словам, неформальная одежда может быть расценен иностранной делегацией как недружественный дипломатический шаг.

«Я знаю случай, когда посол США в одной из африканских стран не разрешил прийти к нему на заранее обусловленную и договоренную встречу, потому что к нему пришли на встречу журналисты в шортах. Мы привыкли думать, что американизмы, упрощенность, демократия во всем. Отнюдь. Я все-таки за то, чтобы деловой дресс-код существовал. Да, его можно видоизменять, и это происходит», — отметила Адаменко.

Цифровая безопасность

Сейчас большинство смартфонов, могут выполнять функции компьютеров, поэтому запрет проносить ноутбуки в АП устарела. Однако, службе безопасности следует тщательно следить за внутренними коммуникациями, пояснил в комментарии Радио НВ директор компании по кибербезопасности 10 Guards Виталий Якушев.

Администрация президента имеет высокий уровень цифровой безопасности

Обычно такие учреждения, как Администрация президента, имеют высокий уровень цифровой безопасности, так обычный ноутбук не сделает вреда, добавил Якушев.

«Мобильный телефон от ноутбука отличается размером и операционной системой, а по функциональности они практически идентичны. То есть то, что можно сделать на ноутбуке, можно сделать на смартфоне. Поэтому с этой точки зрения снятие этого запрета на ноутбуки, оно просто уравнивает здравый смысл. Если просто человек проходит с ноутбуком, разве что ноутбук больше по размеру, и туда физически можно больше взрывчатки положить. А с точки зрения информационной безопасности, я не вижу угроз», — отметил Якушев.