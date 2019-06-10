Администрация президента может переехать с Банковой в Украинский дом — СМИ Вчера, 20:16 Цей матеріал також доступний українською SeraTJ/flickr.com АП может переехать в Украинский дом SeraTJ/flickr.com

Журналистка, сотрудница Музея истории города Киева Катерина Липа заявила, что Администрация президента рассматривает возможность переезда в Украинский дом.

Об этом она написала в Facebook.

О данном варианте стало известно, после того как в Украинский дом пришли представители архитектурного бюро 33BY и начали что-то фотографировали из окна.

Липа написала, что под АП могут забрать этажи фондов Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля Киевские солисты.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что АП хотят перенести подальше от центра и что Украинский дом под заданные критерии не подходит. Однако позже она подтвердила, что такой вариант действительно рассматривается, передает Lb.ua.

В архитектурном бюро сказали что они «предоставляют консультации» и «комментировать пока нечего».

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве.

В свою очередь экс-начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей заявил, что перенос Администрации президента потребует значительных денежных затрат, привлечения дополнительных кадров и вызовет много вопросов относительно безопасности.

Кроме того, бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что перенос АП с улицы Банковой обойдется в десятки миллионов долларов.