«Абсурдная версия «истории Крыма». Подоляк отреагировал на скандальное заявление посла Китая по поводу сомнений статуса полуострова

23 апреля, 15:24
Поделиться:
Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на скандальное заявление посла Китая относительно сомнений суверенитета бывших стран СССР и статуса Крыма и заявил, что «странно это слышать от представителя страны, щепетильно относящейся к своей тысячелетней истории».

Об этом он написал в своем Twitter.

«У всех постсоветских стран четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве. Кроме, кстати, России, которая обманным путем заняла место в СБ ООН. Странно слышно от представителя страны, щепетильно относящегося к своей тысячелетней истории, абсурдную версию «истории Крыма», — подчеркнул Подоляк.

Видео дня

Он добавил, что если китайский посол «хочет быть большим политическим игроком», то ему не следует рассказывать «пропаганду российских аутсайдеров».

В интервью французскому каналу LCI Лу Шае задали вопрос о его позиции по поводу оккупированного Крыма, и тот заявил, что это «зависит от того, как смотреть на вопросы», а остров «сначала был российским». Журналист напомнил, что по международному праву Крым — украинский.

«По международному праву даже страны бывшего СССР не имеют действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, утверждающего их статус как независимых стран», — заявил посол.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   СССР Крым Китай Посол Суверенитет Михаил Подоляк

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X