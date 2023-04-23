«Абсурдная версия «истории Крыма». Подоляк отреагировал на скандальное заявление посла Китая по поводу сомнений статуса полуострова 23 апреля, 15:24 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на скандальное заявление посла Китая относительно сомнений суверенитета бывших стран СССР и статуса Крыма и заявил, что «странно это слышать от представителя страны, щепетильно относящейся к своей тысячелетней истории».

Об этом он написал в своем Twitter.

«У всех постсоветских стран четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве. Кроме, кстати, России, которая обманным путем заняла место в СБ ООН. Странно слышно от представителя страны, щепетильно относящегося к своей тысячелетней истории, абсурдную версию «истории Крыма», — подчеркнул Подоляк.

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Он добавил, что если китайский посол «хочет быть большим политическим игроком», то ему не следует рассказывать «пропаганду российских аутсайдеров».

22 апреля посол Китая во Франции Лу Шае заявил, что бывшие советские страны якобы «не имеют действующего статуса в международном праве» .

В интервью французскому каналу LCI Лу Шае задали вопрос о его позиции по поводу оккупированного Крыма, и тот заявил, что это «зависит от того, как смотреть на вопросы», а остров «сначала был российским». Журналист напомнил, что по международному праву Крым — украинский.

«По международному праву даже страны бывшего СССР не имеют действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, утверждающего их статус как независимых стран», — заявил посол.

