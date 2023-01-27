Танки Abrams могут прибыть в Украину слишком поздно — Зеленский

27 января, 18:07
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что американские танки Abrams могут прибыть в Украину слишком поздно, если США передадут их только в августе.

В интервью для Sky News, отвечая на вопрос журналистки, не поздно ли прибудут американские танки в Украину, если США передадут их в августе, Зеленский сказал: «слишком поздно».

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При этом президент подчеркнул, что не знает, когда США могут передать танки Украине.

«Но я не знаю реальной ситуации на эту минуту, когда они должны быть, когда Америка даст нам Abrams», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что также не знает реальных сроков, когда Европа сможет передать Украине танки.

Инфографика: НВ

Президент США Джо Байден 25 января объявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams, запчасти и оборудование для их обслуживания.

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В Белом доме предупредили, что Украина получит немецкиетанки Leopard 2 раньше, чем американские Abrams.

Координатор Совета национальной безопасности при администрации президента США Джон Кирби уточнил, что процесс передачи Abrams может занять «много месяцев», однако немецкие Leopard поступят на вооружение украинской армии «как можно скорее».

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Танки Владимир Зеленский Танк танк Abrams

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