Зеленский подтвердил, что Абрамович посещал Киев

23 апреля, 21:53
Цей матеріал також доступний українською
Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Поддержи НВ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит российского олигарха Романа Абрамовича в Киев как представителя российской переговорной группы.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

«Насколько мне известно, а мне известно немало, он входит в состав российской группы переговоров. Насколько мне известно, он был в Киеве. Формат его встречи я не готов обсуждать», — заявил Зеленский во время пресс-конференции на центральной станции метро в Киеве.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=F2WLPMvrEfY
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Переговоры с Россией Роман Абрамович Владимир Зеленский

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X