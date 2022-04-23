Зеленский подтвердил, что Абрамович посещал Киев 23 апреля, 21:53 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит российского олигарха Романа Абрамовича в Киев как представителя российской переговорной группы.

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«Насколько мне известно, а мне известно немало, он входит в состав российской группы переговоров. Насколько мне известно, он был в Киеве. Формат его встречи я не готов обсуждать», — заявил Зеленский во время пресс-конференции на центральной станции метро в Киеве.

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