А вы еще работаете? Активисты показали практически пустой зал пятничной Рады

В пятницу, 2 марта, активисты движения Чесно опубликовали фото парламентского зала заседаний, который к 13.40 оказался практически пустым.

Таким образом, большинство народных избранников продолжают игнорировать свои обязанности, несмотря на общественную критику и предупреждения председателя Верховной Рады, который уже неоднократно угрожал им штрафами и публикацией имен прогульщиков.

Ранее сообщалось, что в октябре нардепы установили антирекорд по количеству посещений Рады.