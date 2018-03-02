А вы еще работаете? Активисты показали практически пустой зал пятничной Рады

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Большинство нардепов продолжают игнорировать свои обязанности
Фото: Чесно

Большинство нардепов продолжают игнорировать свои обязанности

В пятницу, 2 марта, активисты движения Чесно опубликовали фото парламентского зала заседаний, который к 13.40 оказался практически пустым.

Таким образом, большинство народных избранников продолжают игнорировать свои обязанности, несмотря на общественную критику и предупреждения председателя Верховной Рады, который уже неоднократно угрожал им штрафами и публикацией имен прогульщиков.

Ранее сообщалось, что в октябре нардепы установили антирекорд по количеству посещений Рады.

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