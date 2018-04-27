92 нардепа-миллионера получили от государства компенсацию на оплату жилья - КИУ

В прошлом году нардепы получили компенсацию на сумму более 32 млн гривен

В 2017 году 92 народных депутата с миллионным состоянием получили компенсацию от государства на оплату жилья или номера в гостинице, сообщили в пресс-службе Комитета избирателей Украины.

Согласно декларациям, наибольший процент депутатов-миллионеров, которые получили компенсацию, в группе Видродження - 33% (8 депутатов из всего 24). Среди самых богатых депутатов группы, которым были выплачены средства, Евгений Геллер (172 млн гривен активов), Юрий Шаповалов (45 млн), Артем Ильюк (25 млн), Антон Киссе (22 млн) и Виталий Барвиненко (16 млн).

На втором месте по проценту миллионеров внефракционные нардепы - 28% (15 депутатов из 54). Среди них - Евгений Мураев (94 млн), Анатолий Денисенко (81 млн), Борислав Розенблат (43 млн), Александр Дубинин (20 млн) и Сергей Мельничук (8 млн).

Также компенсацию получили около 20% депутатов-миллионеров из Воли народа (4 депутата), Народного фронта (17 депутатов), БПП (29 депутатов), Самопомочи (5 депутатов), Радикальной партии Олега Ляшко (4 депутата) и 15% депутатов от Батькивщины (3 депутата) и Оппозиционного блока (7 депутатов).

Отмечается, что суммарно компенсацию получили 175 нардепов на сумму более 32 млн гривен.

"Однако далеко не все из них реально нуждались этих льгот", - подчеркнули в организации.

Там добавили, что необходимо усовершенствовать условия, при которых политик сможет требовать компенсацию.

"Нужно предложить, что на компенсацию средств не могут претендовать лица, которые, согласно их деклараций, имеют достаточно финансов для самостоятельного найма жилья", - резюмировали в КИУ.