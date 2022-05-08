«День русского позора». Интервью с Бутусовым — о 9 мая, новых угрозах из РФ и назначении послом «не достойного» экс-министра обороны 8 мая, 11:17 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Репетиция парада. Москва, Россия, 7 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Во время празднования 9 мая российский диктатор Владимир Путин может объявить войну вместо «спецоперации» и об общей мобилизации, но это не станет для Украины катастрофой, убежден главный редактор Цензор.НЕТ и военный эксперт Юрий Бутусов.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Также журналист считает, что день победы превратился в день российского позора, а парад на Красной площади будет даже не таким многочисленным, как в прошлом, что будет свидетельствовать только об украинской мощи.

Видео дня

В интервью Радио НВ Бутусов рассказал, чего украинцам ожидать от РФ на 9 мая и почему назначение бывшего министра обороны Андрея Тарана, мягко говоря, неудачно.

— Завтра — 9 мая. Многие эксперты говорят, что мы должны ожидать провокации со стороны россиян. Каков ваш прогноз?

— Ничего не зависит от 9 мая. Это будет обычная дата для войны. Россияне хотели бы заявить о своей победе, очевидно, что ее не будет. Для Путина это 9 мая не будет днем победы, а это будет день позора, демонстрация слабости России, бессилия уничтожить Украину. Техника на параде будет говорить не о мощи России, а о мощи Украины и неспособности России с использованием этих сил захватить нашу страну.

— Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов говорит о том, что во время празднования 9 мая Путин может объявить войну Украине и всеобщую мобилизацию. Верите ли вы в это? Насколько всеобщая мобилизация может помочь РФ обновить свои резервы?

— Не думаю, что нам следует бояться любых мер Путина, потому что все, что возможно было, уже сделано. Пугаться дальше нет смысла.

Ничего страшного, если Россия сделает уже что угодно, нет. Даже объявление Россией общей мобилизации — это не будет для нас катастрофой или каким-то фактором, который нас значительно ослабит.

На практике в России заканчивается армия. Она уже не способна выполнять даже те ограниченные задачи, которые Путин наметил на Донбассе. Конечно, им нужна мобилизация. Но общая мобилизация подкосит их экономику, и так уже обложенную санкциями, которая потеряла огромные ресурсы и сейчас переживает падение, они добьют ее еще сильнее. Общая мобилизация — это очень плохое решение для экономики, для государства очень не выгодно.

Думаю, они сейчас будут ограничиваться мерами частичной мобилизации — не призывать всех, поскольку и оружия, и снаряжения у них нет на большую армию. У них даже на ту кадровую [армию], которая у них есть и мобилизована, нет того, что нужно.

Частичная мобилизация уже началась, безотносительно к 9 мая.

9 мая пройдет церемония, которая будет привлекать внимание только потому, что Путин раньше всегда показывал шоу российской военной мощи. На этом параде Россия угрожала всему миру, что она будет требовать выполнения своих требований под принуждением военной силы. Всегда представлялось, как демонстрация того, что Россия будет действовать агрессивно. Сейчас война в Украине показывает, что действительно было очень много показухи, пиара, но выполнить задачу по захвату Украины российская армия не способна.

— Уже известно, что во время этого парада в Москве пролетит самолет «судного дня». Не знаю, можно ли иронизировать, но речь идет о том, что в случае ядерной войны этим самолетом смогут эвакуировать кремлевскую верхушку, а россияне погибнут.

— Они кроме этого самолета никому ничем уже не могут угрожать, потому что у них не хватает сил даже на парад. На нем будет меньше более 60 единиц боевой техники по сравнению с парадом 2021 года. У них сейчас просто нет современной техники. Они бросают в бой в Украине все, что возможно — каждого солдата, каждое подразделение.

Парад, 9 мая, для войны определяющими не является. Стратегические решения Путин принимает без привязки к дате, а по обстановке. Поэтому не нужно ничего лишнего ждать с 9 мая. Это будет день русского позора и все будут смотреть на эти колонны на Красной площади с улыбкой, презрением и ненавистью.

— Вы возмутились тем, что бывший министр обороны Андрей Таран назначен послом в Словении. Цитирую: «Он не купил для армии ни одного снаряда и ракетной установки». Как вы объясняете для себя то, что происходит с Тараном?

— Это просто очередные политические игры Офиса президента. Мы видели, что президент Зеленский, к сожалению, после подвига украинского народа, который он переживает в центре Киева, общаясь в кабинете с преимущественно зарубежными СМИ и политиками, ничего не понимает, что происходит в Украине, величие подвига украинского народа. Он не понимает, что тысячи жертв — это следствие того, что под его руководством не предпринимались необходимые организационные шаги, игнорировалась базовая логика создания системы обороны.

Олицетворением этого беспорядка и хаоса был именно господин Таран. Хочу напомнить, что по приглашению Тарана я был у него советником министра обороны. Я пытался привлечь внимание, объяснить ему, но, на мой взгляд, это просто человек в глубоком маразме, сознательно нанесший очень много вреда нашему государству, армии, подорвавший нашу подготовку к войне. Хотя я лично его об этом предупреждал и сообщал об этом руководству Офиса президента, которое меня специально приглашало.

К сожалению, олицетворением этого беспорядка, безответственности и хаоса является Андрей Таран. Это надругательство и оскорбление, которое бросил президент Зеленский в лицо истекающему кровью украинскому народу и армии. Очень досадно, если честно, видеть такое отношение и оскорбление, которое бросают армии, которая сейчас не имея снарядов или большой дефицит, вынуждена отбиваться и вершить подвиги ценой жизни людей.

— Когда вы говорите о том, что Таран сознательно наносил ущерб украинской армии, что вы имеете в виду? Это была небрежность или предательство?

— Чтобы давать юридические определения, нужно проводить расследование.

По моему убеждению, действительно, в нашей власти есть активно работающая российская агентура, и в ее интересах действовал и Андрей Таран. Ведь как можно не покупать снаряды для артиллерии, когда противник угрожает нападением? Как можно не купить их после того, как они развернули войска в апреле 2021 года? Как можно не закупить пусковые установки противотанковых ракетных комплексов?

Как можно это делать сознательно, понимая, что есть война, не тратя средства, заложенные в бюджет? Он не раз не выполнял [планы закупок]. Он [их] провалил в 2020 году, не потратил все средства по большинству программ, прежде всего по программе вооружения.

Это небрежность? Если это небрежность, то господин Таран должен быть не в Словении, а где-то, например, под Лиманом силить и объяснять это на передовой бойцам в окопе, почему он так сделал.

Но господин Таран ни разу во время этой войны не приезжал на фронт. Ни одного. Ни одного. Он вместо фронта уезжает в Словению. У него все хорошо, у его детей, у его семьи, в отличие от миллионов украинцев.

Это такое, честно говоря, гнусное решение нашей власти, которое даже очень досадно, что мы вынуждены обсуждать. Если бы у этих людей было понятие чести и ответственности, это было бы просто невозможно.

Вопрос с Тараном в том, что отметили человека, абсолютно этого недостойного. Такое отношение — это надругательство и издевательство.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.