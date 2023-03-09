Почти Майдан. 22 года назад дракой с Беркутом в Киеве завершилась акция Украина без Кучмы — фото, видео 9 марта, 08:21 Сюжет Шествие участников акции Украина без Кучмы по улицам Киева (Фото:Володимир Чемерис / Facebook)

9 марта 2001 года попытка помешать президенту Леониду Кучме возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко и масштабное протестное шествие стали поводом для жестких действий милиции и репрессий против националистов, принимавших участие в антипрезидентской акции.



NV вспоминает о ключевых событиях того дня.



Что предшествовало 9 марта

28 ноября 2000 года — лидер Социалистической партии Александр Мороз обнародовал в Верховной Раде «пленки майора Мельниченко», записи из кабинета президента Кучмы, которые давали основания обвинить его в заказе похищения и убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Видео дня

15 декабря 2000 года — массовый митинг под лозунгом «Украина без Кучмы». Главное требование — раскрытие правды по делу Гонгадзе, отставка руководства силовых структур. Пресс-секретарь Соцпартии Юрий Луценко, работник банка и общественный деятель Михаил Свистович и экс-нардеп Владимир Чемерис ставят первую палатку на Майдане Незалежности. Действующие депутаты парламента мешают милиции ее сносить.

Михаил Свистович (слева) и первая палатка / Фото: Википедия

27 декабря 2000 года — киевская власть объявляет о реконструкции Майдана, прибывает техника, площадь перегораживают. Протестующие вынуждены убрать палатки.

14 января 2001 года — еще одна массовая демонстрация. Палатки вернули, теперь их разместили вдоль Крещатика.

25 января 2001 года — импровизированный трибунал над Кучмой на Майдане. Чучела президента сжигают и вешают.

6 февраля 2001 года — милиция сносит палаточный городок, активисты его восстанавливают.

Уничтоженные палатки на Крещатике, 6 февраля 2001 года / Фото: Википедия

9 февраля 2001 года — создание общественно-политической инициативы Форум национального спасения. Его цель — отстранение от власти Кучмы как олицетворения «криминального режима», конституционное ограничение полномочий президента. Среди учредителей — Мороз и только что уволенная с должности вице-премьера Юлия Тимошенко (13 февраля ее арестуют). Движение Украина без Кучмы в координационном совете форума представлял Чемерис.

13 февраля 2000 года — Кучма, спикер Рады Иван Плющ и премьер-министр Виктор Ющенко обнародовали Заявление трех — обращение к украинскому народу, которое осуждало оппозицию. Действия противников власти назывались «разновидностью национал-социализма».

Апрель 2001 года. Спикер ВР Иван Плющ (слева), президент Леонид Кучма (в центре) и премьер Виктор Ющенко (справа) / Фото: УНИАН

1 марта 2001 года — снос палаточного городка спецназовцами и коммунальщиками. Радикалы впоследствии упрекали Луценко и других координаторов акции в сговоре с милицией относительно снятия палаток.

8 марта 2001 года — собрание организаторов движения Украина без Кучмы принимает решение провести на следующий день массовую демонстрацию. Активисты договорились не позволить президенту возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко в 187-юю годовщину со дня рождения поэта.

«Бо вже той день, коли…»

На 9 марта 2001 года пришлась кульминация и одновременно финал акции Украина без Кучмы, ставшей предвестницей двух украинских Майданов.



02:00 Около 150 активистов блокируют памятник Шевченко.

07:30 Отряд милиции оттесняет протестующих в парк. В стычке удар по голове получает народный депутат от Соцпартии Валентина Семенюк. Члены УНА-УНСО и студенты, представляющие движение За правду, тщетно пытаются прорвать тройную цепь правоохранителей. Восьмерых протестующих задерживают.

08:30 Президент Леонид Кучма, глава правительства Виктор Ющенко и первый вице-спикер Рады Виктор Медведчук возлагают цветы к монументу Кобзарю. Сразу после церемонии Кучма покидает Киев, отправившись в Закарпатскую область; официальный повод — совещание по вопросам помощи пострадавшим от наводнения.

08:50 Правоохранители открывают доступ к памятнику. Оппозиционеры сбрасывают с постамента корзины с цветами, оставленные президентом.

9 марта 2001 года. Милиционер гасит пламя после броска бутылки с коктейлем Молотова / Фото: Украинская правда

Схватка беркутовцев и активистов, 9 марта 2001 года / Фото: Украинская правда

09:00 Часть митингующих отправляется к Министерству внутренних дел, требуя освобождения задержанных. Милиция идет на уступки; вскоре всех восьмерых выпускают.

12:00 В парке Шевченко начался митинг объединенной оппозиции. Почти все ораторы заканчивают выступление возгласом: «Кучму геть!» Скандирование подхватывают присутствующие.

14:00 Начало шествия по центру Киева, по данным историков, колонна насчитывала от 10 до 15 тысяч человек.

15:00 Колонна подходит к перекрестку улиц Лютеранской и Банковой, рядом — Администрация Президента, плотно окруженная Беркутом. Спецназовцы со щитами и дубинками выдвигаются ближе к демонстрантам. В сторону беркутовцев летят камни. (Позже члены УНА-УНСО, которые охраняли шествие, заявляли, что милиционеры провоцировали людей в колонне). Начинаются стычки. Часть митингующих атакует ряды правоохранителей, применяя булыжники, элементы уличной ограды и коктейли Молотова. В ответ беркутовцы бьют людей дубинками и травят слезоточивым газом. Драка длится около 40 минут. Чудом обходится без серьезных травм с обеих сторон.

17:00 Спецназовцы штурмуют штаб-квартиру УНА-УНСО. Вся верхушка организации во главе с Андреем Шкилем задержана.

21:00 «Сафари» на центральном вокзале Киева. Отряды милиции десятками хватают молодых людей, ожидающих вечерние поезда в западном направлении. Задерживают всех, у кого были наклейки с символикой акции Украина без Кучмы, ленты в цветах национального флага или просто разговаривавших по-украински. В МВД заявили о примерно 200 доставленных в участки; журналисты и нардепы, которые прибыли на место событий, оценивали число задержанных почти в полтысячи.

Что произошло дальше

…Акция Украина без Кучмы на этом прекратилась, хотя митинги и пикеты Генпрокуратуры с требованием расследовать убийство Гонгадзе продолжались в течение всего 2001 года.

…19 членов УНА-УНСО были осуждены за участие в массовых беспорядках на сроки от двух до пяти лет тюремного заключения. Шкиль вышел на свободу в 2002 году после избрания народным депутатом. Остальным смягчили наказание, к середине 2004 года все были отпущены из колоний. Парламентская ассамблея Совета Европы признала всех фигурантов «дела 9 марта» политическими заключенными.

…29 мая 2001 года Ющенко уволили с должности премьер-министра.

…Кучма в марте 2001 года отправил в отставку министра внутренних дел Юрия Кравченко, которого считали ответственным за приказ о слежке за Гонгадзе. Зато полковник МВД Александр Савченко, отвечавший за общественную безопасность в Киеве 9 марта, получил повышение.

…Следующие многолюдные демонстрации в Киеве состоялись осенью 2002 года в рамках акции Повстань, Україно!

…Причастность Кучмы и его окружения к гибели Гонгадзе не доказана в судебном порядке. Заказчиков похищения и расправы над журналистом не назвали до сих пор.

Как сложились судьбы некоторых участников тех событий

Леонид Кучма. На посту президента находился до 2005 года. После этого активно в публичной политике не участвовал. В 2015—2018 и 2019—2020 годах был главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. На момент российского вторжения в Украину Кучма находился у себя дома в Киеве и никуда не уезжал. 10 марта 2022 года его пресс-секретарь Дарья Олефир обнародовала заявление Кучмы, в котором он призвал земляков защищать родину «без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых распрей, объединившись вокруг флага, армии, президента» и подчеркнул, что Украина никогда не станет Россией. 13 мая 2022 года Кучма вместе с Ющенко и Порошенко призвали мировое сообщество помочь эвакуировать военных и гражданских с Азовстали.



Юрий Луценко. При президентстве Виктора Ющенко — министр внутренних дел. При Петре Порошенко — генеральный прокурор Украины. В 2012 году был приговорен к четырем годам заключения за превышение служебных полномочий, помилован президентом Виктором Януковичем в 2013-м. Арест и заключение Луценко были признаны ЕСПЧ политически мотивированными. Активный участник революций 2004 и 2013—2014 годов. В 2021-м решил стать телеведущим на 5 канале. В конце декабря 2022 года рассказывал в интервью, что после начала полномасштабного вторжения России вступил в Силы территориальной обороны и до августа служил в 206-м батальоне, а сейчас находится в Бахмуте в подразделении аэроразведки. 8 февраля 2023 года Юрий Луценко сообщил, что получил звание капитана. 22 февраля 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил Луценко командиром взвода ударных беспилотников. 4 марта 2023 года Луценко заявил, что его перевели из Бахмута в терроборону, а его подразделение — на другое направление, назвав это «политической местью».

Луценко во время акции Украина без Кучмы / Фото: Владимир Чемерис / Facebook

Андрей Шкиль. Голодал в СИЗО во время ареста по «делу 9 марта». Народный депутат трех созывов. С 2013 года живет во Франции, утверждая, что уголовное производство против него по событиям 2001 года не закрыто, а лишь приостановлено, и он может сесть за решетку в случае возвращения.



Владимир Чемерис. Больше не принимал активного участия в политических проектах. Не поддержал Оранжевую революцию, осудил режим Януковича за жестокость к митингующим во время Евромайдана. С 2018 года — завсегдатай политических шоу на пророссийских телеканалах.

Александр Савченко. Вершина его карьеры в МВД — должность заместителя министра в 2007—2010 годах. После увольнения из органов работал в НАК Нафтогаз Украины. В 2017 году — заместитель главы Киевской ОГА, в 2018—2019-м — глава Волынской ОГА.

Воспоминания

Игорь Гузь (будущий нардеп, в 2001 году — активист движения За правду) в Живом журнале (2010 год): Вечером (9 марта 2001 года — ред.) мы, группа студентов из Луцка, возвращались на железнодорожный вокзал в надежде на будущие победы и быстрый конец «режима». Все в тогдашней оппозиционной символике, с флагами и мегафонами в руках. Здесь-то нас и ждали. Сначала сотрудники Беркута, не отвечая на какие бы то ни было обращения и замечания, затолкали нас в автомобили и «подвезли» к центральному входу вокзала, где уже было несколько сотен студентов. Тогда один из милиционеров в звании подполковника рассек мне губу с криком: «Уроды бандёровские!». Далее — увлекательное путешествие в автозаке, в котором поместилось под 35 человек.

Как оказалось, нас привезли в Подольский райотдел милиции. Предварительный шмон и водворение в камеры, переполненные молодыми людьми; например, в моей было 28 человек. Лежали и сидели друг на друге.

И началось. Ночь с 9 на 10 марта мне запомнится на всю жизнь. За этот короткий промежуток времени я «отбыл» около 10 допросов. СБУ, МВД, прокуратура, еще какая-то криминальная милиция и другие подобные структуры. Съемка на видеокамеру; отпечатки пальцев; совместный с оперативниками поиск моего лица на оперативных съемках утреннего штурма; многочисленные угрозы «сесть лет на пять» за попытку свержения существующего государственного строя. И так до самого утра.

Гузь (на переднем плане) во время акции Украина без Кучмы / Фото: Сайт Игоря Гузя

Юрий Луценко в фильме Лицо протеста (2003 год): Никто не собирался его (Кучму — ред.) физически задерживать. Мы хотели, чтобы он почувствовал, что страна недовольна его правлением. Чтобы он не с экрана телевидения и оперативных сводок, а лично, на собственной шкуре почувствовал степень накала в стране.

Труднее всего было остановить тех, кто очень сильно разозлился на власть, особенно пожилых людей. Бабушки выцарапывали руками камни из мостовой, чтобы запустить ими в милицию.

Нас заставили переступить черту и ответить на провокацию силой. И это было плохо. Я тогда почувствовал: на этом будет слом революционного движения. Так оно, к сожалению, и произошло.

Михаил Свистович, соорганизатор акции, интервью Украинской правде (2006 год): Сначала все были довольны, даже политики — мол, мы доказали, что сильны, даже в открытом противостоянии, и готовы на жертвы. И только через две недели стало понятно, что часть людей испугалась потенциальных репрессий, а другая часть — хулиганских действий…

В 2001-м главной нашей проблемой была нехватка средств. Денег не хватало катастрофически, а все политики экономили на выборы-2002, считая, что Кучмы тогда уже не будет.

Андрей Шкиль, сайт Радио Свобода (2013 год): Украина без Кучмы проиграла, хотя имела большие основания на радужные надежды: ведь «кассетный скандал» повлек за собой увольнение глав СБУ и МВД — [Леонида] Деркача и Кравченко. Растерянный Кучма то клеймил манифестантов «фашистами», то жертвовал «орлами боевыми». Так или иначе, а ситуация на улице не могла его не беспокоить, и был момент, когда Кучма действительно собрался в отставку и даже подготовил текст соответствующего заявления.

В итоге должность Кучма сохранил, УБК разогнал, его бойцы зачистили Банковую, его прокуроры подготовили «дело 9 марта», по которому я и другие провели за решеткой длительное время. Но в 2004-м экс-президент уже не решился поднять руку на Оранжевый Майдан.