07 октября 2018, воскресенье

8 октября парламент рассмотрит представление ГПУ на Вилкула и Колесникова

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Верховная Рада рассмотрит представления на двух нардепов

Верховная Рада рассмотрит представления на двух нардепов

Пресс-служба Верховной Рады сообщает, что в понедельник, 8 октября, Комитет по вопросам Регламента и организации работы ВР рассмотрит представление генпрокурора на народных депутатов Дмитрий Колесникова и Александра Вилкула.

Генпрокуратура хочет привлечь нардепов к уголовной ответственности.

На заседания комитета, которые пройдут в 10:00 и 14:00, приглашены Колесников, Вилкул и генеральный прокурор Юрий Луценко.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внесет в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с трех народных депутатов Александра Пономарева, Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула.

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