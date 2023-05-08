Подал законопроект. Зеленский предложил установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая, 09:45 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой.

«Сегодня я подаю в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов», — сказал глава государства в обращении по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

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По его словам, Украина никогда не забудет вклад украинского народа в победу над нацизмом.

«И никому не дадим стереть роль украинцев в этой победе, наших людей, того поколения, о котором храним память почти в каждой нашей семье. Мы не позволим присвоить общую победу народов антигитлеровской коалиции и не дадим врать, что победа могла состояться и без участия какой-либо страны или народа», — сказал он.

Глава государства добавил, что зло мы уничтожали вместе, так же, как вместе противостоим сейчас аналогичному злу.

«Зло, к сожалению, вернулось. Как тогда зло рвалось в наши города и села, так и сейчас это делает. Как тогда убивало наших людей, так и сейчас это делает. Хоть сейчас другой агрессор, но та же цель — порабощение или уничтожение», — сказал он.

Также президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому каждый год 9 мая в Украине будут праздновать День Европы вместо Дня победы.

8 мая Украина отмечает День памяти и примирения, вместе со всем миром чествуя память погибших во Второй мировой войне 1939−1945 годов. Эту памятную дату в украинском календаре отмечают отдельно от 9 мая Дня победы над нацизмом.