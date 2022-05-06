При участии Эпплбаум и Бильдта. Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию о значении победы Украины над российским нацизмом 6 мая, 19:47 Цей матеріал також доступний українською КБФ является международной платформой по обсуждению проблем войны и мира в Украине (Фото:Kyiv Security Forum / Flickr)

В воскресенье, 8 мая, в годовщину победы над гитлеровским нацизмом, Киевский форум по безопасности организует экспертную дискуссию в рамках военного цикла Борьба за Украину.



Участники будут обсуждать международное значение победы Украины над российским империализмом и нацизмом.

Среди заявленных тем онлайн-дискуссии:

что для мира означает борьба и победа Украины над агрессией России?

способно ли человечество обуздать такие тирании, как режим Путина?

каким образом повлияет общая победа демократий мира на будущее международных отношений?



Видео дня

Участие в мероприятии примут: Майкл Карпентер, постоянный представитель США при ОБСЕ; Тимоти Снайдер, писатель и историк, профессор Йельского университета, постоянный член Института гуманитарных наук в Вене; Энн Эпплбаум, писательница и историк, лауреат Пулитцеровской премии 2004 года; Карл Бильдт, премьер-министр Швеции в 1991—1994 годах, министр иностранных дел в 2006—2014 годах; Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014—2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности; Данило Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Киевский форум безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну, является ведущей международной платформой по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности. Цикл дискуссий Борьба за Украину был инициирован форумом с первых недель войны.

Прямая трансляция дискуссии начнется 8 мая в 21:00 по Киеву и будет доступна на сайте КБФ, а также в YouTube Фонда Відкрий Україну (на украинском и английском языке), Facebook Арсения Яценюка и Facebook КБФ .

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