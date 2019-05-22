70% украинцев поддерживают роспуск и досрочные выборы Рады — опрос Вчера, 12:44 400 Цей матеріал також доступний українською Чесно Большинство украинцев поддерживает инициативу Зеленского Чесно

Более 70% украинцев поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов Рады.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

Самый высокий уровень поддержки демонстрируют на юге и востоке страны (80%). В других регионах Украины идею поддерживают не менее 60% опрошенных.

Определенное различие в отношении к проведению досрочных выборов наблюдается среди сторонников БПП Солидарность, большинство которых — против этой инициативы.

Опрос проводился с 16 по 21 мая. Было опрошено 2000 человек во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Ранее сообщалось, что украинцы готовы провести в Раду пять партий при условии проходного барьера в 5%.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

В Раде вынесут вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.