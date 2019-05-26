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60% от вложений в Украину. Кличко назвал сумму инвестиций в Киев за 2018 год

Сегодня, 11:45
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60% от вложений в Украину. Кличко назвал сумму инвестиций в Киев за 2018 год - фото

Наталия Кравчук / НВ

Кличко: По состоянию на конец 2018-го в Киев было вложено $16,9 млрд

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью НВ заявил, что по состоянию на конец 2018 года столица привлекла $16,9 млрд инвестиций.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, сколько инвестиций привлек Киев за прошлый год.

«Это почти 60% от вложений в Украину», — отметил мэр.

Напомним, в июле 2018 года Виталий Кличко заявлял, что в 2017 году 60% всех инвестиций в Украину также поступили в Киев.

Полный текст интервью с Виталием Кличко читайте в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года

Теги:   Журнал НВ Инвестиции Киев Виталий Кличко

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