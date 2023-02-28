Шесть ошибок России относительно Украины: что выявил новый опрос украинцев по итогам года большого вторжения 28 февраля, 10:05 Акция в поддержку Украины в Брюсселе, 25 февраля 2023 (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Последние исследования общественного мнения, проведенные Национальным демократическим институтом (США), показывают, что за прошлый год брутальные атаки России не смогли сломить дух украинцев или поколебать их веру в безоговорочную победу Украины.

Национальный демократический институт (НДИ) провел уже третью за время вторжения волну своего опроса Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины. Новый опрос был проведен в первой половине января 2023, полевые работы выполнил Киевский институт социологии. Предыдущие волны проводились в мае и августе 2022 года.

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Как пишут авторы исследования, его результаты «четко иллюстрируют не только ужасную цену войны для обычных украинцев, но и их несокрушимую стойкость и полный провал российской стратегии разделить страну и поляризовать украинское общество».

Они также приводят шесть главных ошибок России относительно Украины, проявивших себя за первый год полномасштабного вторжения РФ. NV приводит эти выводы полностью.

Ошибка № 1: личные трудности заставят украинцев принять российское господство

Нет никаких сомнений, что полномасштабная война наносит огромный ущерб образу жизни в Украине и влечет за собой потери жизней. После нескольких месяцев российских атак на гражданскую энергосистему Украины 92% респондентов сообщили о постоянных, частых или периодических отключениях электроэнергии дома. Растет количество людей, сообщающих об ухудшении физического и психического здоровья, а 37% украинцев сообщают, что они потеряли друга или члена семьи из-за войны.

Хотя эти цифры опустошают, исследование НДИ показывает, что украинцы остаются положительно настроенными — 89% респондентов оптимистично видят будущее Украины, и главная причина такого оптимизма, согласно ответам украинцев, — безоговорочная победа Украины. Количество оптимистично настроенных украинцев остается значительным, несмотря на трудности, которые они пережили в течение последнего года. Очевидно, что украинский оптимизм невозможно одолеть даже затягиванием войны и трудностями.

Ошибка № 2: украинцы признают историческую роль и значение России в определении будущего Украины

С начала полномасштабной войны количество украинцев, считавших, что Россия может определять будущее Украины, значительно упало: с 49% непосредственно перед войной до 18% в январе 2023 года. Напротив, украинцы признают важную роль, которую играет западная поддержка для победы Украины. Кроме того, украинские респонденты постоянно отмечают, что международная поддержка является одной из ключевых причин для их несокрушимого оптимизма. Хотя украинцы уверены, что они сами будут определять будущее своей страны, респонденты преимущественно положительно оценивают влияние западных союзников на определение будущего Украины: 72% положительно оценивают влияние США, 79% — Великобритании, 73% и 73% Европейского Союза и Канады соответственно. Будущее Украины будут определять украинцы.

Ошибка № 3: Украина не имеет собственной национальной идентичности

Украинцы последовательно выбирали свой собственный путь, часто прямо противоположный всему, что сейчас представляет собой Россия. Украинцы имеют ясное представление о том, каким должно быть будущее, в том числе будущее Украины как полноценно функционирующей демократии. Кроме того, украинцы могут ясно определить, что для них означает демократия, включая свободу слова, справедливое правосудие для всех, свободные и честные выборы.

В то время как Россия становится все более авторитарной и развертывает новые притеснения против сексуального и гендерного меньшинства, Украина консолидируется вокруг своего демократического, толерантного и плюралистического будущего. После начала полномасштабной войны поддержка гендерного равенства лишь возросла: 74% украинцев хотят видеть лучший баланс мужчин и женщин в политической жизни. Более того, большинство украинцев поддерживают равные права для ЛГБТ+ людей, включая право на гражданское партнерство. По сути, украинцы выбрали собственный путь и собственные ценности, отличные от исторически навязываемых Россией.

Ошибка № 4: приверженность украинцев евроатлантической интеграции слаба, особенно в регионах, расположенных ближе к России

Одной из главных целей российской дезинформации и пропаганды было разделить Украину и нивелировать ее западные устремления одновременно, пытаясь убедить украинцев, что Запад покинет Украину и прекратит ее поддерживать. Эта стратегия дала обратный результат: поддержка евроатлантической интеграции Украины стремительно выросла с начала полномасштабной войны: 92% поддержали членство Украины в ЕС и 86% поддержали членство в НАТО. Стремление к евроатлантической интеграции, которое ранее было одной из самых противоречивых тем в Украине, теперь одинаково поддерживается по всей стране, в том числе на востоке и юге Украине. Правда в том, что сейчас украинцы как никогда привержены членству в ЕС и НАТО.

Ошибка № 5: усиление ракетных ударов ослабит украинское сопротивление и принудит украинцев к территориальным уступкам

Россия пытается ослабить стойкость украинцев, затягивая войну и проводя регулярные ракетные атаки, но исследования НДИ показывают, что эти методы неэффективны. Для всех демографических и географических групп в Украине единственным «приемлемым» результатом войны остается полное восстановление территориальной целостности Украины. Все остальные сценарии большинство респондентов исключают. Кроме того, стремление украинцев вести переговоры с Россией значительно упало с начала полномасштабной войны. В мае 2022 59% поддержали переговоры. Это число упало до 44% в августе 2022 и 29% во время последнего опроса в январе 2023 года. В то время как война продолжается и становятся известны доказательства российских военных преступлений на недавно освобожденных территориях, стремление украинцев к переговорам ослабевает. Понятно, что украинцы настроены на победу и освобождение аннексированных и оккупированных территорий.

Ошибка № 6: политические раздоры между лидерами подорвут единство Украины

В политической жизни Украины доминируют дискуссии об украинской победе, военных усилиях и гуманитарной помощи, что также отражается на отношении к политическому руководству Украины. Четырьмя самыми популярными украинскими политическими деятелями являются президент Украины (Владимир Зеленский), главнокомандующий Вооруженными силами Украины ( Валерий Залужный), самый заметный общественный лидер (Сергей Притула) и мэр столицы (Виталий Кличко). Как представители разных партий и кругов, эти лидеры продемонстрировали чрезвычайное единство и сотрудничество в непреклонном противостоянии российской агрессии. Политические лидеры остались едиными и несокрушимыми.

Исследование было разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы были выполнены Киевским международным институтом социологии с 4 по 16 января 2023 с помощью метода компьютерной системы телефонного опроса (CATI) с 2508 завершенными интервью. Опрос репрезентативный для взрослого населения, пользующегося мобильными телефонами с украинскими номерами. Территории, не подконтрольные правительству Украины до 24 февраля 2022 года, были исключены из исследования. Средняя погрешность для национальной выборки не превышает +/- 2.2%. Это исследование стало возможным при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции, Великобритании ( UK Aid) и Министерства международных дел Канады.