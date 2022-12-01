50 защитников Украины вернулись домой в рамках обмена 1 декабря, 16:00 Домой вернулись украинские военные, попавшие в плен в Мариуполе, а также на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

В четверг, 1 декабря, Украина и страна-агрессор Россия провели новый обмен пленными. Домой вернулись 50 украинских военных.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Он уточнил, что домой вернулись украинские военные, которые попали в плен в Мариуполе, а также на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях. Также среди освобожденных защитников были украинцы, которых россияне удерживали в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.

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«Мы возвращаем защитников Мариуполя и „Азовстали“, возвращаем находящихся в Еленовке пленных, раненых, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях. Это большая работа, которая продолжается каждый день. Мы будем работать до освобождения последнего украинца», — написал Ермак.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Всего после этого обмена Украина вернула 1319 защитников, сообщил президент Владимир Зеленский, которого в Facebook процитировал его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Прошлый обмен состоялся в субботу, 26 ноября. Тогда удалось освободить 12 украинцев — среди них трое гражданских, а также военные, защищавшие Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.