Четыре года президентства. Как эксперты оценили итоги работы Петра Порошенко

Экспертный опрос, который провел Фонд Демократических инициатив имени Илька Кучерива, поставил оценку Петру Порошенко по результатам четырех лет его президентства в Украине. Исследование проводилось с 16 по 23 мая, социологи опросили 55 человек. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Порошенко - внешнеполитический лидер

Лучше всего, по мнению экспертов, Порошенко проявил себя во внешней политике, хуже всего - в кадровом вопросе. Основная сфера ответственности президента - внешняя политика и сектор безопасности. Поэтому главное достижение Порошенко - введение безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом и боеспособная армия.

Смотрите также

25 мая 2018 года - это четвертая годовщина с момента проведения внеочередных выборов президента, на которых был избран Петр Алексеевич Порошенко. Президент уверяет, что самое трудное - позади.

Смотрите также

"Освободили две трети оккупированного Донбасса, создали новые Вооруженные силы Украины в 2015 году, в течение 2016 возобновили процесс экономического роста, в прошлом году обеспечили безвиз. Самое трудное точно позади", - сказал президент Украины Петр Порошенко.

Профессор Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань отметил, что действующий президент создал антипутинскую коалицию и способен влиять на продолжение секторальных санкций ЕС.

"Американские санкции расширены против России. Украина наконец получила летальное оружие от США. Но мы должны понимать, что это все дается непросто, не автоматом", - добавил Гарань.

Слабые места Порошенко

Слабым местом в деятельности президента остается его окружение. Приближенные к президенту политики являются фигурантами расследований НАБУ. Борьба с коррупцией главы государства не принесла ожидаемого эффекта, отметил председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

За четыре года президентства Порошенко не произошло реформирования экономики

Президент создал систему органов предотвращения коррупции. Несмотря на то, что намерения были задекларированы, по словам эксперта, позже начались маневры и манипуляции, которые вызвали конфликты между различными антикоррупционными органами. Игорь Колиушко не исключил, что на них оказывалось давление со стороны Администрации президента.

"Олигархические методы формирования своей команды, вседозволенность многих близких к президенту и политикам бизнесменов, хаос в парламенте, который оказывает его политическая сила, отсутствие целенаправленной политики по многим направлениям реформирования", - отметил Колиушко.

Смотрите также

Политолог Андрей Золотарев считает, что реформы осуществляются медленно, а начатые уже медицинская, налоговая и пенсионная неэффективны. За четыре года президентства Порошенко не произошло реформирования экономики, в результате которого заходили бы инвестиции, улучшалось бы социальное положение и появлялись бы рабочие места, отметил Золотарев.

Смотрите также

"Его главный недостаток в том, что он остался президентом корпорации Рошен, но так и не стал президентом Украины. Порошенко наиболее ловкий политик за все годы независимости. Многое удалось как президенту, но украинцы здесь ни при чем. Он имеет определенную свободу движения и индульгенцию в таком вопросе, как топовая коррупция", - прокомментировал политолог.

Важный шаг, который следовало бы сделать президенту в начале своей каденции, - это разорвать дипломатические отношения с Россией, отметил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Наименее эффективным Порошенко является в кадровом вопросе

По его словам, таким образом Порошенко мог бы избежать обвинений в бизнес-связях с этой страной.

"Вопрос бизнеса со страной-агрессором является одним из тех сверхчувствительных мест, в которое бьет оппозиция и оппоненты президента. Торговля почему-то растет, а мы вводим санкции и требуем этого от партнеров", - отметил Виталий Бала.

Анализируя шансы Петра Порошенко переизбраться на следующих выборах главой государства, большинство опрошенных экспертов уверяют, что, вероятно, политик не будет избран на второй срок, но определенные шансы у него есть. Почти треть опрошенных склоняются к тому, что Порошенко будет переизбран, но имеют определенные сомнения.

Смотрите также

Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019 года, парламентские - в октябре того же года.