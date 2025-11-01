Единовременные выплаты и бесплатные поездки. Свириденко рассказала детали новой «зимней поддержки» для украинцев

Свириденко анонсировала новые программы поддержки для украинцев на зиму (Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила детали пакета поддержки для украинцев на зимний период. Об этом она написала в субботу, 1 ноября, на своем Telegram-канале.

Свириденко уточнила, что этот пакет будет включать как уже запущенные программы, так и новые меры поддержки.

Среди них — фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержка ОСМД для повышения энергоэффективности, помощь на генераторы, мораторий на отключение электроэнергии в прифронтовых зонах и выплаты для ВПЛ на дрова.

Кроме этого, правительство планирует ввести следующие программы:

Одноразовая зимняя выплата для всех граждан Украины;

Новая финансовая помощь для граждан, наиболее пострадавших от войны или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности для ВПЛ, лиц, потерявших работу из-за войны, а также для малообеспеченных семей;

Программа бесплатных поездок по Украине от Укрзализныци — до 3000 километров для всех граждан;

Комплексная проверка здоровья для лиц в возрасте 40+ этой зимой.

Свириденко также отметила, что детали каждой программы будут обнародованы в ближайшее время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу, по которой украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками Укрзализныцей в пределах трех тысяч километров.

Зеленский поручил правительству завершить подготовку зимней поддержки и представить все детали до 15 ноября.

С 10 декабря 2024 года украинцы получали по 1000 гривен («Тысяча Зеленского») на карточки Национального кэшбэка в рамках программы Зимняя еПоддержка. Программа действовала до февраля 2025 года.

Потратить средства можно было на оплату коммунальных, медицинских услуг, образование, транспорт, мобильную связь, страхование и другие услуги. Кроме того, 1000 грн украинцы тратили на благотворительность или на ВСУ.