«Не катастрофическая сумма». Политолог объяснил, почему государство должно вернуть военным 30 тысяч доплаты 18 апреля, 15:42 Украинские военные в Киевской области, 15 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Политолог Николай Давыдюк в эфире Radio NV объяснил, почему государство должно найти деньги и вернуть военным 30 тысяч гривен доплаты.

Комментируя в интервью Radio NV голосование Рады за возврат военным доплаты, на что, как выяснилось, в Госбюджете, не предусмотрены средства, Давыдюк сказал:

«Мне кажется – это не политическая, это финансовая коллизия. Людям просто нужно заплатить деньги. А кому как не военным платить сегодня? Я понимаю, что в МВФ не хотят тратить на наших военных или в правительствах других стран. Они говорят: ваши военные, вы и тратьте. Но мы должны об этом думать. И мне кажется, что Верховная Рада - там действительно беспорядок. И на самом деле часть голосовала намеренно в пику президенту, чтобы поставить его перед проблемой поиска 150 миллиардов по одной простой причине, потому что им не всем дали конверты в декабре и не всех вернули на ставку».

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По мнению политолога, депутаты, голосовавшие за поправку, на самом деле не беспокоились о возврате доплат военным.

«Все вместе не собрались с президентом и не сказали: друзья, а давайте возьмем и 150 миллиардов гривен найдем. Давайте честно: это не катастрофическая сумма. У нас за триллион бюджет был еще до войны», — отметил он.

По словам Давыдюка, вместо того, чтобы ссылаться на полицейских, получающих эти деньги в глубоком тылу, в горах на Закарпатье, можно «зонировать» выплаты.

«Скажите, что, например, на Закарпатье платить 30 тысяч не стоит, пусть получают обычную зарплату. Но если это военный, призванный в Теробороне, или, например, ВСУ-шник, не на передовой, то чего он должен получать 14 тысяч? Вы тоже не смешивайте», – сказал политолог.

По его словам, он знает военных из терробороны Киева, которые "ушли служить, снимают квартиру за 13 тысяч, на руки получают 14 тысяч, а за что им тогда жить?"

«Зонировать эти действительно большие масштабы чисел можно и легко. Но нужно взять и сделать. … Сказать, что это полный популизм – нельзя. Потому что экономить на солдатах и говорить, что это либеральные реформы - это тоже неправда. Потому что на таможне коррупцию никто не поборол. Яйца покупают по 17. По многим другим пунктам закупки в разы превышают реальные цены на рынках и украинских, и зарубежных. Поэтому сказать, что этих денег нет – нельзя. Есть эти деньги. Просто вопрос: они лежат в кармане военных или они лежат у каких-то коррупционеров», — подчеркнул Давыдюк.

10 апреля Верховная Рада приняла правку к законопроекту №8312, которая должна вернуть надбавку защитникам Украины путем экономии на зарплатах для госслужащих. Некоторые народные депутаты после этого заявили, что для имплементации решения скорее всего нужно будет менять бюджет, а денег не хватит даже на 2% от запланированных расходов. Так, по словам нардепа Ярослава Железняка, для реализации решения нужно найти еще около 149 млрд грн.

Дмитрий Разумков, глава объединения Умная политика, инициировавшего поправку, в блоге для УП заявил, что средства на доплаты можно взять из госбюджета, в котором расходы на безопасность и оборону недавно увеличили на 518 млрд грн, а также путем ограничения зарплат топ-чиновникам.



11 апреля в Раду внесли проект постановления, блокирующего подписание закона. Автор проекта нардеп Владимир Цабаль заявил, что принятая поправка о сокращении зарплат чиновникам профинансирует лишь 2% от необходимой суммы доплат военным, а для направления сэкономленных таким образом средств бойцам нужно сначала внести изменения в госбюджет. Также, по его словам, ограничение зарплат нарушает обязательство Украины перед иностранными донорами.