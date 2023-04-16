«Лозунги очень хорошие». Вениславский объяснил, почему депутаты проголосовали за популистскую поправку о возвращении военным 30 тысяч 16 апреля, 15:03 Украинские военные неподалеку от границы с Беларусью, 15 апреля (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский в интервью Radio NV рассказал, почему депутаты проголосовали за популистскую поправку Дмитрия Разумкова о возвращении 30 тысяч военным за счет ограничения зарплат чиновников и бюджетников.



На вопрос о том, голосовал ли он сам за эту поправку, Вениславский ответил Radio NV:

«Да, голосовал также. Не вся партия, а подавляющее большинство нашей фракции проголосовало. Весь зал проголосовал за акт популизма. Да».

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Нардеп также попытался объяснить, почему он и другие парламентарии поддержали решение, на которое нет денег в бюджете.

«Вы же поставьте себя на место голосующих. Лозунги очень хорошие: нужно военным, защищающим нашу родину, вернуть то, что у них якобы неправомерно было забрано. Кто бы голосовал против этого?» — заявил он.

Вениславский рассказал, что на заседании комитета Рады эта поправка была отклонена, потому что не касалась предмета регулирования законопроекта, в который была внесена, а также из-за оговорок Министерства обороны и Министерства финансов.

«Но когда на [голосование] поставили эти решения, отклоненную Комитетом поправку, то да, все под лозунгами того, что нужно для военных сделать лучше, проголосовали. У нас набралось 280 с лишним голосов в парламенте», — констатировал представитель президента в Раде.

10 апреля Верховная Рада приняла поправку к законопроекту № 8312, которая якобы должна была вернуть надбавку защитникам Украины путем экономии на зарплатах для госслужащих. Некоторые народные депутаты после этого заявили, что для имплементации решения скорее всего нужно будет менять бюджет, а денег не хватит даже на 2% от запланированных расходов. Так, по словам нардепа Ярослава Железняка, для реализации решения нужно найти еще около 149 млрд грн.

Как рассказывал Radio NV член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, законопроект 8312, в который внес поправку нардеп Дмитрий Разумков, не касается возвращения военным доплат — он о том, у кого и на каких основаниях конфисковывать имущество для военных нужд во время правового режима военного положения



Дмитрий Разумков, глава объединения Розумна політика, которое инициировало поправку, в блоге для УП заявил, что средства на доплаты можно взять из госбюджета, в котором расходы на безопасность и оборону недавно увеличили на 518 млрд грн, а также путем ограничения зарплат топ-чиновникам.



11 апреля в Раду внесли проект постановления, блокирующего подписание закона. Автор, нардеп Владимир Цабаль, заявил, что принятая правка о сокращении зарплат чиновникам профинансирует лишь 2% от необходимой суммы доплат военным, а для направления сэкономленных таким образом средств бойцам нужно сначала внести изменения в госбюджет. Также, по его словам, нарушены обязательства Украины перед иностранными донорами.