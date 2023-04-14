«Рада проголосовала за популизм». Почему «завис» вопрос доплат военным — интервью NV с представителем президента в ВР Вениславским 14 апреля, 16:20 NV Премиум Украинский военный заряжает оружие перед заданием (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

10 апреля Верховная Рада приняла поправку к законопроекту № 8312, которая должна вернуть надбавку в размере 30 тыс. грн защитникам Украины

Впрочем, уже на следующий день в Раду внесли проект постановления, блокирующего подписание закона.

А глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что доплаты вернут, если найдут источники финансирования, ведь сейчас не хватает 98% необходимых средств.

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Представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский в интервью Radio NV подробно объяснил, почему вопрос выплат до сих пор остается нерешенным.

— Сначала Верховная Рада вернула надбавки для военных в 30 тысяч гривен. Все это решение приветствовали. Депутаты от разных партий, фракций радовались этому событию у себя в соцсетях. А потом появилось постановление, которое должно заблокировать эти надбавки, потому что, оказывается, негде брать деньги. Выглядит так, что это был акт популизма. А дальше вопрос повис в воздухе. Что происходит?

— Вы в десятку, скажем так, попали. С точки зрения этой ситуации с поправкой, проголосованной в парламенте, поддержанной представителями почти всех находившихся в парламенте политических сил. К сожалению, это действительно определенный политический популизм.

С одной стороны, было принято решение о введении более справедливого и соответствующего заслугам или тем функциям и задачам, которые выполняют военнослужащие, денежного довольствия, в том числе надбавок 30 и 100 тысяч. Тогда нам, членам Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, откровенно говорили на закрытых заседаниях нашего Комитета представители Министерства обороны, Министерства финансов, об одной из причин — чрезмерная нагрузка на государственный бюджет.

Выплаты [осуществлялись] всем. Даже тем, кто находится в глубоком тылу, скажем, на Закарпатье, Волыни, Львовщине, где боевые действия точно не ведутся. Но все военнослужащие, в том числе и срочная служба, получали эти надбавки. Поэтому было принято решение о введении справедливых и дифференцированных подходов.

Затем в зале [ВР] было поставлено на голосование [вопросы] под лозунгами, что нужно военным вернуть то, что у них незаслуженно забрали. Была проголосована эта поправка.

Но, согласно разным подсчетам, это десятки-сотни дополнительных миллиардов гривен в год расходов из государственного бюджета. А мы с вами помним, что и до последнего рекордного повышения финансирования сектора безопасности и обороны в размере 537 миллиардов, каждая вторая гривня государственного бюджета предусматривала покрытие за счет всевозможных заимствований — внутренних и внешних.

С одной стороны, мы увеличили расходы на сектор безопасности и обороны. Кроме того, проголосовали за эту поправку по 30 тысячам. У меня сейчас нет четких цифр и четкого представления даже (еще не посчитало Министерство финансов), сколько это дополнительная нагрузка на государственный бюджет [будет стоить] и где брать эти деньги — ключевой вопрос.

Поэтому, с одной стороны, конечно, была проголосована хорошая идея, хорошая для восприятия военными. Всем, безусловно, очень приятно получать, даже если не участвуют в боевых действиях, эти 30 тысяч дополнительных денежных выплат. Но, с другой стороны, есть реальность, которую я только что озвучил.

— Уточните, пожалуйста, а вы голосовали за эти поправки?

— Да, голосовал также. Не вся партия, а подавляющее большинство нашей фракции проголосовало.

— То есть, вы проголосовали за акт популизма?

— Весь зал проголосовал за акт популизма. Да.

— А как вы это объясняете? Читать не умеете, считать не умеете, что-то случилось?

— Вы же поставьте себя на место голосующих. Лозунги очень хорошие: нужно военным, защищающим нашу родину, вернуть то, что у них якобы неправомерно было забрано. Кто бы голосовал против этого?

— Звучит, конечно, красиво. Но на то вы и депутаты, которых содержат украинские налогоплательщики, чтобы немного открыть и прочитать, на Комитете посоветоваться, получить, возможную, какую-то экспертизу от Министерства финансов или Министерства экономики, от правительства в конце концов. Вы говорите, никто не считал, сколько это обойдется. Коллеги по изданию Forbes подсчитали. Они говорят, что это обойдется в 100–120 миллиардов гривен. Не знаю, как вы этого не посчитали перед тем, как голосовать.

— Была позиция Комитета: эту поправку отклонить. Потому что это законопроект, касающийся управления объектами, которые в условиях военного положения переданы управлению Министерства обороны. Они должны быть переданы другим субъектам, которые должны более эффективно управлять этими объектами. То есть речь шла о предприятиях в условиях военного положения, акции которых или имущественные комплексы которых сейчас находятся в управлении Министерства обороны. К примеру, та же нефтегазовая индустрия, которая была в частных [руках].

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На заседании комитета эта поправка была отклонена. Потому что, во-первых, она не касалась предмета правового регулирования этого закона. А во-вторых, члены Комитета помнили, знали эти оговорки Министерства обороны и Министерства финансов.

Но когда на [голосование] поставили эти решения, отклоненные Комитетом поправки, то да, все под лозунгами того, что нужно для военных сделать лучше, проголосовали. У нас набралось 280 с лишним голосов в парламенте.

— Лозунг хороший, никто не возражает. Но на то же вы и депутаты, чтобы как-то отделять популизм от не популизма. Следует заметить, что автор этой правки — Дмитрий Разумков. Насколько я понимаю, в документе прописан единственный источник финансирования этих доплат — за счет ограничения зарплат для работников служебных учреждений, госслужащих, в том числе и депутатов. За счет этого должны были идти деньги для военных или как?

— Обоснованием с точки зрения источников поступления этих расходов было действительно ограничение заработной платы для государственных служащих и предприятий государственного сектора. Но это, по разным подсчетам, 2–4% от той суммы, которой требуют эти дополнительные выплаты.

Кстати, еще когда речь идет о том, что ваши коллеги посчитали, что это 120 миллиардов, нужно учитывать, что есть разные категории, которые под эту поправку подпадают. Это и представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции и так далее. То есть сейчас сказать точную цифру, сосчитать должно Министерство финансов. Я уже сказал, что речь идет об от десятков до сотен миллиардов гривен дополнительных расходов в год.

Кроме этих 2–4%, которые можно действительно взять за счет ограничения заработных плат, других источников, откуда покрываются все расходы, никто не считал и никто не отмечал. И это было одним из аргументов, почему была отклонена на Комитете эта поправка.

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— Военные получили надежду, что они все-таки получат эту надбавку 30 тысяч. А теперь что? Вы будете переголосовывать все заново, отменять эти выплаты?

— Я сейчас не готов сказать, как будет дальше двигаться процесс. В нашей фракции, после того как было проголосовано, были достаточно жаркие дискуссии по поводу того, где будем искать дополнительные источники поступления в государственный бюджет для того, чтобы эти выплаты сохранить. Идут сейчас дискуссии относительно того, как найти эти источники покрытия расходов.

Поэтому сейчас говорить о том, что однозначно мы упраздним эту поправку, я не готов. Решение будет принимать зал. Но мы сейчас, еще раз подчеркиваю, ищем возможные источники покрытия всех расходов.