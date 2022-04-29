Макфол, Яценюк, Коболев и другие. Дискуссия в рамках Киевского форума по безопасности о консолидации мировой поддержки Украины — видео 29 апреля, 20:55 Цей матеріал також доступний українською Киевский форум по безопасности основан Фондом Арсения Яценюка Открой Украину (Фото:Kyiv Security Forum / Facebook)

В пятницу, 29 апреля, Киевский форум по безопасности организовал экспертную дискуссию в рамках военного цикла Борьба за Украину, посвященного обороне государства от агрессии России и мировой поддержке Украины.



Трансляция с 20:00 29 апреля была доступна на украинском и английском языках.



В центре внимания две темы: ужесточение международных санкций против России и подготовка плана экономического восстановления Украины, сообщили организаторы.

Видео дня

Среди обсуждаемых вопросов:

насколько эффективно действует международный санкционный режим против России? Как ограничить и подорвать агрессивный потенциал Путина? Что ждет Россию?

что нужно для полного энергетического эмбарго против России?

каковы приоритеты восстановления Украины? Как реализовать план восстановления для Украины? Как мы видим наше будущее?

Участие в дискуссии приняли:

— Майкл Макфол, посол США в России в 2011—14 годах, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета;

— Наталья Яресько, министр финансов Украины в 2014—16 годах;

— Андрей Коболев, председатель правления НАК Нафтогаз Украины в 2014—21 годах;

— Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014—16 годах, председатель Киевского форума безопасности;

— Данило Лубкивский, директор Киевского форума безопасности.

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну, является ведущей международной платформой по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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