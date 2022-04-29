Макфол, Яценюк, Коболев и другие. Дискуссия в рамках Киевского форума по безопасности о консолидации мировой поддержки Украины — видео

29 апреля, 20:55
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Киевский форум по безопасности основан Фондом Арсения Яценюка Открой Украину (Фото:Kyiv Security Forum / Facebook)

Киевский форум по безопасности основан Фондом Арсения Яценюка Открой Украину (Фото:Kyiv Security Forum / Facebook)

В пятницу, 29 апреля, Киевский форум по безопасности организовал экспертную дискуссию в рамках военного цикла Борьба за Украину, посвященного обороне государства от агрессии России и мировой поддержке Украины.

Трансляция с 20:00 29 апреля была доступна на украинском и английском языках.

https://www.youtube.com/watch?v=r26wMBzm2V0

В центре внимания две темы: ужесточение международных санкций против России и подготовка плана экономического восстановления Украины, сообщили организаторы.

Видео дня

Среди обсуждаемых вопросов:

  • насколько эффективно действует международный санкционный режим против России? Как ограничить и подорвать агрессивный потенциал Путина? Что ждет Россию?
  • что нужно для полного энергетического эмбарго против России?
  • каковы приоритеты восстановления Украины? Как реализовать план восстановления для Украины? Как мы видим наше будущее?
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Участие в дискуссии приняли:

 — Майкл Макфол, посол США в России в 2011—14 годах, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета;

 — Наталья Яресько, министр финансов Украины в 2014—16 годах;

 — Андрей Коболев, председатель правления НАК Нафтогаз Украины в 2014—21 годах;

 — Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014—16 годах, председатель Киевского форума безопасности;

 — Данило Лубкивский, директор Киевского форума безопасности.

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну, является ведущей международной платформой по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Форум Арсений Яценюк Андрей Коболев Санкции против России Майкл Макфол Восстановление Украины

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