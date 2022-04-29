Макфол, Яценюк, Коболев и другие. Дискуссия в рамках Киевского форума по безопасности о консолидации мировой поддержки Украины — видео
Киевский форум по безопасности основан Фондом Арсения Яценюка Открой Украину (Фото:Kyiv Security Forum / Facebook)
В пятницу, 29 апреля, Киевский форум по безопасности организовал экспертную дискуссию в рамках военного цикла Борьба за Украину, посвященного обороне государства от агрессии России и мировой поддержке Украины.
Трансляция с 20:00 29 апреля была доступна на украинском и английском языках.
В центре внимания две темы: ужесточение международных санкций против России и подготовка плана экономического восстановления Украины, сообщили организаторы.
Среди обсуждаемых вопросов:
- насколько эффективно действует международный санкционный режим против России? Как ограничить и подорвать агрессивный потенциал Путина? Что ждет Россию?
- что нужно для полного энергетического эмбарго против России?
- каковы приоритеты восстановления Украины? Как реализовать план восстановления для Украины? Как мы видим наше будущее?
Участие в дискуссии приняли:
— Майкл Макфол, посол США в России в 2011—14 годах, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета;
— Наталья Яресько, министр финансов Украины в 2014—16 годах;
— Андрей Коболев, председатель правления НАК Нафтогаз Украины в 2014—21 годах;
— Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014—16 годах, председатель Киевского форума безопасности;
— Данило Лубкивский, директор Киевского форума безопасности.
Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну, является ведущей международной платформой по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
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