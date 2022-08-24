Зеленский: 24 февраля фактически состоялся второй референдум о независимости

24 августа, 10:00
24 февраля 2022 года фактически состоялся второй референдум, заявил Зеленский (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

24 февраля 2022 года фактически состоялся второй референдум, заявил Зеленский (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что 24 февраля 2022 года фактически состоялся второй референдум о независимости Украины.

В ходе обращения, посвященном Дню Независимости Украины, он сказал, что «мы всегда отдавали почтение всем борцам за независимость, называли этот день главным праздником», а 24 февраля «нам выпало подтвердить слова делами».

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«Фактически состоялся второй всеукраинский референдум. Снова — главное вопросы. Снова — определяющий выбор. Но на этот раз сказать независимости „да“ нужно было не в бюллетене, а в душе и совести. Идти не на участки, а в военкоматы, тероборону, волонтерское движение, информационные войска или просто устойчиво и добросовестно работать на своему месте, в полную силу, на общую цель», — сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что 24 февраля украинская нация стала единой.

«Не родилась, а возродилась. Нация, которая не плакала, не кричала, не испугалась. Не убежала. Не сдалась. И не забыла», — отметил Зеленский.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   День Независимости Украины Владимир Зеленский Война России против Украины

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