Зеленский: 24 февраля фактически состоялся второй референдум о независимости 24 августа, 10:00 24 февраля 2022 года фактически состоялся второй референдум, заявил Зеленский (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что 24 февраля 2022 года фактически состоялся второй референдум о независимости Украины.

В ходе обращения, посвященном Дню Независимости Украины, он сказал, что «мы всегда отдавали почтение всем борцам за независимость, называли этот день главным праздником», а 24 февраля «нам выпало подтвердить слова делами».

Видео дня

«Фактически состоялся второй всеукраинский референдум. Снова — главное вопросы. Снова — определяющий выбор. Но на этот раз сказать независимости „да“ нужно было не в бюллетене, а в душе и совести. Идти не на участки, а в военкоматы, тероборону, волонтерское движение, информационные войска или просто устойчиво и добросовестно работать на своему месте, в полную силу, на общую цель», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что 24 февраля украинская нация стала единой.

«Не родилась, а возродилась. Нация, которая не плакала, не кричала, не испугалась. Не убежала. Не сдалась. И не забыла», — отметил Зеленский.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.