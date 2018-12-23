В воскресенье проходят первые выборы депутатов на руководителей ОТГ Сегодня, 08:41 294 Цей матеріал також доступний українською В Украине проходят выборы ОТГ

23 декабря, в воскресенье, проходят первые выборы депутатов и глав сельских, поселковых, городских советов 78-и объединенных территориальных громад.

Об этом сообщает Укринформ.

Выборы проходят в 9 городских, 16 поселковых и 53 сельских ОТГ в 13 областях Украины. Это Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области.

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие около 453 тысяч избирателей.

Для проведения выборов территориальные избирательные комиссии создали 1692 территориальных, одномандатных избирательных округа и 622 избирательных участка.

Как сообщали в Центральной избирательной комиссии, результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны обнародовать до 28 декабря 2018 включительно, а в многомандатном избирательном округе - до 2 января 2019 включительно.

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