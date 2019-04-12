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20%. В штабе Порошенко оценили вероятность дебатов с Зеленским

Сегодня, 18:53
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20%. В штабе Порошенко оценили вероятность дебатов с Зеленским - фото

REUTERS / Viacheslav Ratynskyi / Valentyn Ogirenko

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Представитель избирательного штаба президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что проведение дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским маловероятно.

"Я считаю процентов на 80%, что дебаты не состоятся, потому что один из кандидатов дебатов избегает", - сказал Медведев в комментарии телеканалу 112 Украина.

Медведев, комментируя перепалку между Порошенко и Зеленским в прямом эфире, заявил, что не ожидал такого вызывающего поведения со стороны шоумена.

"Я думал, что Зеленский более воспитан", - сказал он, добавив, что он проявил неуважение не только к Порошенко, но и к избирателям, бросив трубку.

Напомним, что кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался прийти на дебаты 14 апреля, которые анонсировал президент Петр Порошенко на НСК Олимпийский. Он заявил, что ждет Порошенко на стадионе вечером 19 апреля, когда должны состояться официальные дебаты в телестудии Общественного.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Дебаты Петр Порошенко Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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