20 лет заключения. Что может ждать Медведчука после обвинений в госизмене Сегодня, 19:28 1863 Цей матеріал також доступний українською platform.org.ua Виктор Медведчук platform.org.ua

Генеральная прокуратура Украины возбудила дело против Виктора Медвечука. Лидера политического движения Украинский выбор и кума президента РФ Владимира Путина обвиняют в государственной измене и сепаратизме.



Причиной открытия дела стали публичные заявления Медвечука на съезде партии Оппозиционная платформа За життя в конце января. Тогда он отмечал необходимость создания "Автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством, а также закрепления такого статуса в Конституции.

«Согласно плану концепции, который предусматривает создание на Донбассе "Автономного региона Донбасс" в составе Украины, который предполагает устройство через органы государственного управления, такие как парламент, правительство и другие органы, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе. Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которое предопределит статус "Автономного региона Донбасс"», – заявил Медведчук.

Журналисты Радио НВ обратились к Украинскому выбору за комментарием. В пресс-службе политического движения заверили, что озвучат свою позицию, когда она будет юридически обоснована.

Читайте также: Партия Медведчука резко отреагировала на открытие против него дела о сепаратизме

Народный Фронт vs Медведчук

Партия требует расследования агрессивной деятельности в пользу РФ в Украине

Обращение об открытии производства в прокуратуру подал народный депутат Украины от партии Народный Фронт Андрей Тетерев.

В комментарии Радио НВ он заявил, что высказывания Медвечука представляют угрозу для украинской государственности.

«Народный Фронт с 2014 года неоднократно, последовательно, системно требует от правоохранительных органов расследования его агрессивной деятельности в пользу Российской Федерации в Украине. Было десяток заявлений. Это наше четкое, последовательное и системное противодействие этим агентам враждебного влияния в Украине», – отметил Тетерчук.

20 лет лишения свободы

В общем по двум статьям Виктору Медведчуку может угрожать примерно 20 лет лишения свободы, рассказал в комментарии НВ представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Концепция образования АР Донбасс противоречит Конституции и способствует оккупации

По его словам, ведомство завершает документальное оформление производства, и скоро передаст его в Службу безопасности Украины, которая и будут проводить расследование. После этого Медведчуку будет вручено подозрение, добавил Лысенко.

«Учитывая то, что в соответствии со ст. 1 Конституции Украины, Украина является унитарным государством, территориальное устройство которого закреплено в ст. 133 этого закона. Провозглашение концепции образования "Автономного региона Донбасс" способствует законодательному закреплению временно оккупированной территории вопреки основному закону и предоставляет иностранному государству помощь в проведении именно подрывной деятельности против Украины, в том числе информационной поддержки», – отметил Лысенко.

Читайте також: Медведчук ответил на открытие против него уголовного дела за госизмену

И что? И ничего

По мнению политолога Владимира Фесенко, на сегодняшний день дело против Медвечука похоже на предвыборный пиар власти. В комментарии Радио НВ он предположил, что пять лет правоохранители не замечали действий и высказываний этой личности.

Вручение подозрения не имеет серьезных последствий

Вручение подозрения не имеет серьезных последствий. О серьезности дела можно будет говорить, если оно будет развиваться дальше, добавил Фесенко.



«Открывали уголовные производства против некоторых депутатов, против некоторых министров, в частности против Омеляна. И что? И ничего. Производство спустя некоторое время тихо-мирно закрывались из-за отсутствия состава преступления или из-за неподтвержденности информации. Так что и здесь нужно посмотреть. Есть много критики, подозрений относительно каких-то связей, взаимодействия между президентом и Медведчуком, потому президентской команде нужно продемонстрировать, что они реагируют достаточно решительно», – отметил Фесенко.

Читайте также: Ренессанс кума. Виктор Медведчук получает финансовые и политические дивиденды как от Москвы, так и от Киева – архив НВ

В конце января генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что его ведомство не может привлечь к уголовной ответственности Виктора Медведчука. При этом он допускал привлечение политика к уголовной ответственности только по двум статьям – посягательство на территориальную целостность и государственную измену.

