15 задач, 50 мероприятий. Кабмин утвердил план реинтеграции Крыма

Программа действий нацелена на помощь украинцам, которые остаются на оккупированном полуострове (иллюстративное фото)

Кабинет министров Украины утвердил комплекс мер для помощи украинцам, которые остаются в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает Укринформ.

План нацелен на помощь украинцам, живущим в оккупации.

"Недавно правительство утвердило план, который позволяет сконцентрировать усилия всех без исключения органов власти на поддержку связей с нашими украинскими гражданами, проживающими в оккупации. Еще раз подчеркну - это не задача только одного министерства, это задача правительства, который одобрил соответствующий план, то есть это совместная работа всех министерств и ведомств", - отметил глава МинТОТ.

Он рассказал, что план мероприятий предусматривает в первую очередь обеспечение прав и свобод, поддержку, помощь и связь с лицами из АР Крым, доступ к медицине, облегчения доступа к украинскому образованию, защиту лиц, подвергшихся притеснениям, защите культурного наследия.

Также план мероприятий предусматривает предоставление доступа и всех возможностей к культуре и СМИ, а также развитие КПВВ и транспортной инфраструктуры.

Первый заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юсуф Куркчи отметил, что на согласование плана было потрачено почти год. У программы почти 60 исполнителей, а в целом это решение предусматривает 15 задач, 50 мероприятий, принятие и разработку 10 нормативно-правовых актов.

Ранее крымская полиция объявила в розыск около шести тысяч человек, которые после аннексии Крыма перешли на сторону России.

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