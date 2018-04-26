15 задач, 50 мероприятий. Кабмин утвердил план реинтеграции Крыма

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Программа действий нацелена на помощь украинцам, которые остаются на оккупированном полуострове (иллюстративное фото)

Программа действий нацелена на помощь украинцам, которые остаются на оккупированном полуострове (иллюстративное фото)

Кабинет министров Украины утвердил комплекс мер для помощи украинцам, которые остаются в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает Укринформ.

План нацелен на помощь украинцам, живущим в оккупации.

"Недавно правительство утвердило план, который позволяет сконцентрировать усилия всех без исключения органов власти на поддержку связей с нашими украинскими гражданами, проживающими в оккупации. Еще раз подчеркну - это не задача только одного министерства, это задача правительства, который одобрил соответствующий план, то есть это совместная работа всех министерств и ведомств", - отметил глава МинТОТ.

Он рассказал, что план мероприятий предусматривает в первую очередь обеспечение прав и свобод, поддержку, помощь и связь с лицами из АР Крым, доступ к медицине, облегчения доступа к украинскому образованию, защиту лиц, подвергшихся притеснениям, защите культурного наследия.

Также план мероприятий предусматривает предоставление доступа и всех возможностей к культуре и СМИ, а также развитие КПВВ и транспортной инфраструктуры.

Первый заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юсуф Куркчи отметил, что на согласование плана было потрачено почти год. У программы почти 60 исполнителей, а в целом это решение предусматривает 15 задач, 50 мероприятий, принятие и разработку 10 нормативно-правовых актов.

Ранее крымская полиция объявила в розыск около шести тысяч человек, которые после аннексии Крыма перешли на сторону России.

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