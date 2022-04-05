«Это не просто компромисс». Зеленский объяснил предложение Украины о 15 годах переговоров с РФ по Крыму 5 апреля, 10:39 Цей матеріал також доступний українською Зеленский заявил, что предложение о переговорах с РФ по Крыму может стать дипломатическим путем решения (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Киева о 15 годах переговоров с Россией касательно статуса Крыма является договоренностью, что в течение этого периода должно быть найдено дипломатическое решение.

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Об этом он сказал на пресс-коференции, отвечая на вопросы украинских журналистов.

«Я посмотрел, в какой точке мы находимся в Крыму и какие у нас возможности вернуть Крым недипломатическим путем. Чтобы было понимание, 10−15 лет — это некоторый формат предложений со стороны Украины и столько же процентов, что Россия на это согласится. Это не о том, чтобы не поднимать эту тему, это договоренность сторон, которые в течение 10 лет стороны должны решить вопрос Крыма дипломатическим путем. Это формат, которым предлагается не решать сейчас, а решить хоть завтра в течение этого периода», — пояснил он.

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Зеленский отметил, что есть аспекты, про которые он сейчас не может говорить.

Украинский президент также назвал решение о переговорах по Крыму неплохим, но подчеркнул, что это по состоянию на «сейчас».

«Что я думаю сейчас, и что я буду думать завтра и что мы делать завтра — это могут быть совершенно разные вещи. Это не значит, что мы не выполняем свои договоренности или обязанности, просто на сегодняшний день, если бы были такие договоренности по Крыму, я бы считал, что это была бы победа Украины абсолютно. Потому что разрешать пакетно все споры или заканчивать войну с РФ пакетно сложно, и я уверен, что маловероятно», — отметил он.

Зеленский заявил, что сильная позиция — это если дипломатический путь, то его можно решить в течение десяти лет.

«Это договоренности, которые через 10 лет или 15 не существуют, если стороны были не в состоянии решить таким путем. Это не просто компромисс, здесь и нет никакого компромисса и что он может появиться с другой стороны. Это запрос на позицию. Да, наша позиция — Уходите с нашей территории. Здесь не будет никакого понимания, мы с вами это понимаем, по крайней мере, в том формате, о котором мы говорим. Я считаю, что это очень неплохая позиция сегодня», — резюмировал президент.

В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

Гарантами должны выступить страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Великобритания, Китай, США, Франция, Турция, Германия, Польша и Израиль.

Как рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, будущее временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей, согласно плану, будет обсуждаться в рамках встречи Зеленского и Путина.

Что касается оккупированного Крыма, то в готовящемся договоре предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе полуострова.



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