Обозначили шаги по освобождению территорий. Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

14 октября, 12:17
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В пятницу, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Участники заслушали доклады главнокомандующего ВСУ, руководителя разведки и командующих войск оперативных направлений по ситуации на фронтах и вероятных действий врага в ближайший период.

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Во время заседания были очерчены шаги по дальнейшему освобождению украинских территорий. Также были рассмотрены вопросы материально-технического обеспечения войск, в том числе бесперебойных поставок боеприпасов, и подготовки к зиме.

Кроме того, обсудили дальнейшее урегулирование деятельности добровольческих формирований территориальных общин.

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В заседании приняли участие:

  • министр обороны Алексей Резников,
  • главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
  • начальник ГУР Кирилл Буданов,
  • командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Также к заседанию присоединились:

  • руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак,
  • секретарь СНБО Алексей Данилов,
  • министр внутренних дел Денис Монастырский,
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
  • министр инфраструктуры Александр Кубраков,
  • руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
https://www.youtube.com/watch?v=jvbFvm_Bu_8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Зеленский Офис президента Украины Война России против Украины

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