Обозначили шаги по освобождению территорий. Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего 14 октября, 12:17 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В пятницу, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Участники заслушали доклады главнокомандующего ВСУ, руководителя разведки и командующих войск оперативных направлений по ситуации на фронтах и вероятных действий врага в ближайший период.

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Во время заседания были очерчены шаги по дальнейшему освобождению украинских территорий. Также были рассмотрены вопросы материально-технического обеспечения войск, в том числе бесперебойных поставок боеприпасов, и подготовки к зиме.

Кроме того, обсудили дальнейшее урегулирование деятельности добровольческих формирований территориальных общин.

В заседании приняли участие:

министр обороны Алексей Резников,

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

начальник ГУР Кирилл Буданов,

командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Также к заседанию присоединились:

руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак,

секретарь СНБО Алексей Данилов,

министр внутренних дел Денис Монастырский,

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

министр инфраструктуры Александр Кубраков,

руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.