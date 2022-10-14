Обозначили шаги по освобождению территорий. Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
В пятницу, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Участники заслушали доклады главнокомандующего ВСУ, руководителя разведки и командующих войск оперативных направлений по ситуации на фронтах и вероятных действий врага в ближайший период.
Во время заседания были очерчены шаги по дальнейшему освобождению украинских территорий. Также были рассмотрены вопросы материально-технического обеспечения войск, в том числе бесперебойных поставок боеприпасов, и подготовки к зиме.
Кроме того, обсудили дальнейшее урегулирование деятельности добровольческих формирований территориальных общин.
В заседании приняли участие:
- министр обороны Алексей Резников,
- главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
- начальник ГУР Кирилл Буданов,
- командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.
Также к заседанию присоединились:
- руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак,
- секретарь СНБО Алексей Данилов,
- министр внутренних дел Денис Монастырский,
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
- министр инфраструктуры Александр Кубраков,
- руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.