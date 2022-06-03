«Президент здесь, ЗСУ — здесь». Зеленский обратился к украинцам на 100-й день войны России против Украины — видео 3 июня, 16:39 Цей матеріал також доступний українською Зеленский записал видеообращение возле Офиса президента (Фото:@MFA_Ukraine)

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам на 100-й день полномасштабного вторжения России и борьбы украинского народа с оккупантами.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Обращение было записано возле Офиса президента в центре Киева.

«Лидер фракции здесь, глава Офиса президента здесь, премьер-министр Украины Шмыгаль здесь, Подоляк здесь, президент здесь. Вооруженные силы Украины здесь. И самое главное — наш народ, народ нашего государства здесь. Защищаем Украину уже 100 дней. Победа за нами», — отметил Зеленский.

Видео дня

Россия напала на Украину 24 февраля. 3 июня — 100-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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