Чем могут повредить Украине попытки вернуть Дубинского в политику — аналитик 3 апреля, 17:37 В последнее время Александр Дубинский позиционирует себя как волонтера (Фото:Олександр Дубінський — народний депутат України via Facebook)

Ассоциированный научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), исследователь российских принципов гибридной войны Александр Данилюк в интервью Radio NV объяснил, чем могут повредить Украине попытки вернуть в политику Александра Дубинского.



«Появление Дубинского, на мой взгляд, должно рассматриваться как продолжение этой операции по подрыву наших отношений с США. Лиц такого уровня, против которых санкции США введены, немного. И могу заверить, что партнеры, особенно американские структуры, занимающиеся анализом происходящего в Украине, не оставляют без внимания такие вещи», — заявил Данилюк в эфире Radio NV.

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Эксперт напомнил, что совладельцем канал 1+1, в эфире которого начал снова появляться Дубинский, долгое время был кум российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук.

«И это странная вообще была история. Потому что канал всегда занимал очень патриотическую позицию с 2014 года. Но некая мотивация Медведчука быть совладельцем этого патриотического канала была. Я думаю, что этот вопрос нужно адресовать другим совладельцам. Какая мотивация была у одного из топовых пророссийских политиков и одного из многолетних агентов влияния России в Украине быть совладельцем этого телеканала», – отметил он.

Данилюк подчеркнул, что после наложения на Дубинского санкций США пытаться вернуть его в политику безответственно, а Украине это ничего хорошего не даст.

«Особенно учитывая тот момент, что оказание влияния тогда (к которому и Дубинский имел отношение, и другие) касалось непосредственно семьи действующего президента США. Не думаю, что Украина заинтересована в том, чтобы каким-то образом ухудшить отношения с основным партнером, от которого в этой ситуации Украина очень сильно зависит», - заявил эксперт.

14 марта Александр Дубинский, исключенный в октябре 2021 года из Партии Слуга народа нардеп, против которого были введены санкции США, стал гостем программы Сніданок з 1+1. Вводя санции против Дубинского, экс-нардепа Александра Онищенко и ряда других лиц, связанных с экс-нардепом Андреем Деркачем, в США заявили, что эти лица были частью российской сети внешнего влияния.

Сам Деркач находится в санкционном списке с 2020 года. В разгар президентской гонки в США он обнародовал записи, на которых, как утверждалось, якобы зафиксированы переговоры пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, а также с главой Кремля Владимиром Путиным.

Дубинский был одним из инициаторов создания в связи с этим временной следственной комиссии Верховной Рады. Кроме того, во время его совместной пресс-конференции с Деркачем обсуждалась необходимость расследования коррупции Джо Байдена.