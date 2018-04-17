Украина готова открыть коридор для вывода российских войск из Приднестровья

Спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский заявил о готовности Киева предоставить коридор для вывода российских войск из Приднестровья.

"Наша позиция неизменна: территорию мы предоставим, мы обеспечим беспрепятственный и безопасный вывод российских войск и боеприпасов с территории Приднестровья, как только Россия начнет это делать. Или, по крайней мере, выразит готовность", - цитирует Крижановского Интерфакс-Украина.

При этом Крыжановский подчеркнул, что у России пока нет готовности выводить свои войска и "они будут цепляться за все и искать новые причины".

"Буквально вчера российский вице-премьер Рогозин написал, что они не будут этого делать, потому что это может дестабилизировать ситуацию. В Госдуме РФ политики говорят, что ситуация в Украине нестабильная и как можно вывозить боеприпасы через такую территорию. Эти все рассказы для нервнобольных", - отметил спецпредставитель.

В свою очередь, посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан подчеркнул, что официальный Кишинев настаивает на выводе российских войск в соответствии с ранее взятыми Россией международными обязательствами.

12 апреля премьер-министр Молдовы Павел Филип попросил Киев разрешить российским войскам покинуть Приднестровье с помощью специального коридора на территории Украины.

На территории Приднестровья дислоцируется Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в количестве около 2 тыс. человек и 300 миротворцев. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье "миротворческой операцией".