Герой Украины Степан Хмара хочет взять Савченко на поруки

Степан Хмара пришел в суд, где рассматривают апелляцию по делу Савченко

Герой Украины, правозащитник и народный депутат нескольких созывов Рады Степан Хмара заявил о желании взять Надежду Савченко на поруки.

Его заявление Апелляционный суд Киева приобщил к материалам дела касательно обвинения Савченко в подготовке терактов, пишет УП.

"Прошу приобщить к материалам дела соответствующее заявление Героя Украины и учесть его при принятии решения", - сказал адвокат нардепа Дмитрий Бугай.

Сторона обвинения не возражала.

Ранее Савченко заявила отвод коллегии Апелляционного суда. Однако коллегия судей ходатайство Савченко не удовлетворила и продолжила рассмотрение апелляции.

Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял арестовать Надежду Савченко без возможности внесения залога.

Во время заседания суда Савченко объявила о начале голодовки.

Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и сговор с руководителем центра освобождение пленных Владимиром Рубаном.

По версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.