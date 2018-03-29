Герой Украины Степан Хмара хочет взять Савченко на поруки

Герой Украины, правозащитник и народный депутат нескольких созывов Рады Степан Хмара заявил о желании взять Надежду Савченко на поруки.
Его заявление Апелляционный суд Киева приобщил к материалам дела касательно обвинения Савченко в подготовке терактов, пишет УП.
"Прошу приобщить к материалам дела соответствующее заявление Героя Украины и учесть его при принятии решения", - сказал адвокат нардепа Дмитрий Бугай.
Сторона обвинения не возражала.
Ранее Савченко заявила отвод коллегии Апелляционного суда. Однако коллегия судей ходатайство Савченко не удовлетворила и продолжила рассмотрение апелляции.
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Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял арестовать Надежду Савченко без возможности внесения залога.
Во время заседания суда Савченко объявила о начале голодовки.
Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и сговор с руководителем центра освобождение пленных Владимиром Рубаном.
По версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.
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