Покушение на экс-лидера Правого сектора в Одессе: активист рассказал, что отобрал нож у нападающих

Экс-лидер одесского отделения Правого сектора Сергей Стерненко в эфире UMN рассказал, что нож, которым он убил одного из нападавших, принадлежит им.

"Мы (Стерненко был вместе с девушкой) шли домой и на подходе к дому нас встретили двое парней, они начали наносить мне удары, в том числе ножом, мне удалось его отобрать", - сказал Стерненко.

На уточняющий вопрос ведущего, чей это был нож, он ответил, что нападавших.

"Это их нож", - отметил он.

Далее Стерненко рассказал подробности нападения.

"Когда начали наносить удары, я пытался как-то обороняться. Увидел, что нападавшие начали убегать - один побежал в одну сторону, другой в другую, я пошел за одним из них. Он пробежал буквально метров 30-40, упал, держась за бок и сказал , что уже не будет нападать. Я вызвал скорую. Здесь же я увидел, что у меня с руки кровь брызжет", - рассказал он.

Потом приехала скорая. По его словам, врачи сначала начали говорить не с ним, а с девушкой, с которой был Стерненко перед началом нападения

"Потом подошли (к Стерненку), вяло посмотрели на мужчину и сказали, что он труп и забрали меня", - добавил он.

По его словам, на данный момент ему не сообщали о подозрении.

Отметим, что на видео, которое Стерненко опубликовал на своей странице в Facebook сразу после нападения, активист сказал что, когда на него напали он "успел применить свой нож".

"Я подходил к своему дому. Шло мне на встречу двое людей и начали наносить удары, но я успел применить свой нож. И вот один из нападавших раненый", - сказал Стерненко.

Отметим, что вскоре видео было удалено со страницы экс-лидера одесского Правого сектора.

Напомним, 24 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на бывшего лидера одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко во дворе его дома.

Стерненко рассказал, что он оказал сопротивление, в результате чего один из нападавших был тяжело ранен. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

Позже полиция задержала второго участника покушения и установила личность погибшего.

Полиция начала уголовные производства по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.