"Перемирие" в зоне АТО: один военный погиб, трое получили ранения

За прошедшие сутки в зоне АТО боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр АТО, на луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь были обстреляны украинские позиции в районе Троицкого, Луганского и Новозвановки.

На донецком направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

В штабе также добавили, что за прошедшие сутки при выполнении боевых задач погиб один украинский военнослужащий, трое получили ранения.

Напомним, в течение дня 11 марта было зафиксировано три обстрела позиций украинских военных.

Перемирие, согласованное участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Украине, должно было начаться с полуночи 5 марта. Однако боевики систематически нарушают режим прекращения огня.