Отсутствие хороших правил. Экс-министр финансов Словакии объяснил, почему Украина отстала в развитии от Восточной Европы

Во время выступления в рамках дискуссии НВ Диалоги о будущем, которая состоялось 26 июня, экс-министр финансов Словакии Иван Миклош объяснил, почему восточные соседи Украины достигли успеха за последнюю чверть века

«Первое условие - реформы, вторая - евроинтеграция. Словакия, Румыния, а теперь и Польша стали частью еврозоны и воплотили реформы и достигли большего экономического роста по сравнению с другими странами Восточной Европы ».

Миклош отметил, что предпосылками для роста этих стран стали девальвация государственной валюты и особенности экспорта.

«В 1995 году в Украине ввели гривну. С тех пор прошла девальвация во многих странах. С тех пор чешская валюта укрепилась на 12%, а украинская - ослабла на 1805% », - добавляет Миклош. По его мнению, такие прыжки связанные с конкурентоспособностью и структурой экспорта.

«Польша преимущественно экспортирует технику и устройства - все то, что составляет высокую добавленную стоимость. Украина - в основном железо и сталь, - говорит Миклош. - Как и 30 лет назад, хотя тогда украинская промышленность была более успешной ».

По мнению чешского политика, наибольшая преграда, мешающая посткоммунистическим странам развиваться - это существование неформальных правил, которые не менялись годами.

«Это принципы, которые люди уважают по собственному желанию, а не из-за страха перед законом. Как 10 заповедей. И сейчас эти правила в Украине меняются. Поэтому есть плохая новость - вам надо еще много времени, и хорошая - все зависит от содержания и скорости реформ ».