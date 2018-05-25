Отличная кухня и добрые люди. Иностранные фанаты рассказали о своих впечатлениях от Киева - видео

26 мая в финале Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве, Реал сыграет против Ливерпуля. По данным киевских властей, посмотреть на игру британцев и испанцев должно было приехать около 100 тысяч иностранных фанатов.

Что думают болельщики-иностранцы о Киеве? Пришлась ли им по вкусу украинская кухня, понравилось ли местное пиво? Правда ли, что у многих из них возникли проблемы с арендой жилья в столице? Одолевали ли их сомнения насчет поездки в Украину? Мы съездили в центр Киева и спросили у них об этом.

Также за день до этого мы прошлись по зоне Фестиваля чемпионов УЕФА, которую разместили на Крещатике, с камерой 360. Если вам не посчастливилось побывать в этом месте - посмотрите нашу короткую "виртуальную экскурсию".

п.с. чтобы "оглядеться по сторонам", перемещайтесь по видео мышкой. Снято на Samsung Gear 360.

Ранее болельщики Ливерпуля, которые приехали в Киев на финальный матч Лиги Чемпионов, рассказали, как они ехали в украинскую столицу, чтобы увидеть игру любимой команды.