От ночи в редакции до Гройсмана в студии: какой была первая неделя Радио НВ

12 марта Новое Время официально запустило свой новый проект - первую украинскую общенациональную радиостанцию разговорного формата Радио НВ. Теперь наше радио можно услышать в 40 городах Украины - во всех областных центрах и в самых крупных районных центрах страны.
Рассказываем, как прошла первая рабочая неделя команды Радио НВ.
А чтобы вы не пропускали наши новости - напоминаем, где за нами можно следить:
Ночь с 11 на 12 марта
Ночь перед запуском команда Радио НВ провела в офисе. Ровно в 00:00 необходимо было перестроить сигнал с Радио Эра на Радио НВ - подать его из студии на передатчик. В то же время один из наших техспециалистов должен был подняться на телевышку на Дорогожичах, чтобы получить сигнал.
Первыми нас услышали киевляне, а уже через несколько секунд подключились и регионы. На протяжении всей ночи наша техслужба настраивала звук и следила за сихнронизацией всех модулей эфирной программы.
Главный редактор Валерий Калныш за 30 минут до запуска Радио НВ
Торжественный и такой волнительный запуск в 00:00
Программный директор Радио НВ о совсем непубличной, но такой важной работе техслужбы
Ночь оказалась нелегкой, но в процессе мы посмотрели фильм, разделили завтрак... а некоторые даже немного вздремнули.
12 марта, утро
Торжественный запуск перешел в торжественное открытие Радио НВ первым утренним шоу - эфиром Новий Ранок с участием Александра Положинского и Олега Билецкого (видео).
12 марта, день
В день запуска Радио НВ мы пригласили коллег-журналистов на пресс-конференцию. Показали им наш офис, познакомили с ведущими и рассказали, как будем работать.
Материалы, которые получились в результате:
- Радіо НВ: хто викликає підвищену підозрілість і що в офісі робить Дарт Вейдер? (Радіо Свобода)
- Радіо НВ почало мовлення в Україні (24 канал)
Но, разумеется, самой большой наградой стали положительные отзывы наши первых слушателей, которые уже заждались.
А затем - и первые селфи наших гостей в студии Радио НВ.
Тарас Юринц и Юрий Филюк в программе Павла Шереметы Экономический прорыв (видео)
Без селфи сотрудников тоже никак:
12 марта, вечер
Уже вечером к нам пришел первый гость из большой политики - вице-премьер-министр Павел Розенко (видео).
13 марта
Во вторник команда Радио НВ наконец-то отоспалась (насколько это было возможно) и пришла на работу с новыми силами.
Среди событий, о которых бы хотелось упомянуть - визит Елены Юрковской, многократной украинской паралимпийской чемпионки (видео), а также Антона Геращенко, который пришел на запись программы Сергея Рахманина Апокриф (видео).
Также 13-го марта у нас был праздник "два в одном" - премьера шоу Павла Шилько Винил спустя ровно 22 года, как он впервые вышел в радиоэфир под именем DJ Паша.
14 марта
В среду к нам на эфир пришел известный российский адвокат Илья Новиков (видео). После эфира мы спросили у него, что будет, когда Путин проиграет.
15 марта
В середине недели усталость начала подкрадываться даже к нашим ведущим. После этого поста ведущего утреннего шоу Александра Положинского мы даже забеспокоились :))
Впрочем, некоторым совсем не до таких мыслей.
В четверг вечером к нам в гости пришел министр финансов Александр Данилюк. С ним мы говорили о новом транше МВФ и тарифах на газ (видео).
Соскучились по разговорам о науке? 14-го марта также состоялась премьера авторской программы Дмитрия Симонова и Юрия Пустовита Академия наук. На Радио НВ об интересном и важном будут говорить просто и понятно - даже о научных открытиях.
16 марта
В пятницу в продаже появился свежий номер журнала Новое Время с большой статьей о Радио НВ и даже его логотипом на обложке. Нам было очень приятно, поэтому организовались в памятное селфи:
Прочитать статью о нас можно и в сети: тут.
Среди гостей нашей студии в этот день был Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, соучредитель платформы Нова Країна. С ним мы говорили об имидже Украины за рубежом (видео).
Первое вечернее ток-шоу Итоги недели с Валерием Калнышем мы анонсировали за день. В качестве гостя программы мы пригласили премьер-министра Владимира Гройсмана, поэтому предложили нашим читателям в Facebook предложить свои вопросы для главы Кабмина.
Перед приходом премьера наш офис проверила охрана - в том числе и милейший пес породы малинуа (бельгийская овчарка), который покорил всю редакцию.
Во время ток-шоу с участием Гройсмана мы, как и обещали, озвучили премьеру несколько вопросов от читателей. В конце даже спросили, крепко ли он спит (да-да, это был вопрос одного из читателей):
После эфира мы спросили у премьера, как он относится к комментариям в соцсетях и что выбирает - телевидение или радио.
Всего за первую рабочую неделю в нашей студии побывали 35 гостей, а также мы организовали около 100 прямых включений. Кажется, потрудились неплохо. А дальше будет только интереснее.
Главный редактор сайта nv.ua Юлия МакГаффи
Команда Радио НВ
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