От ночи в редакции до Гройсмана в студии: какой была первая неделя Радио НВ

12 марта Новое Время официально запустило свой новый проект - первую украинскую общенациональную радиостанцию разговорного формата Радио НВ. Теперь наше радио можно услышать в 40 городах Украины - во всех областных центрах и в самых крупных районных центрах страны.

Рассказываем, как прошла первая рабочая неделя команды Радио НВ.

А чтобы вы не пропускали наши новости - напоминаем, где за нами можно следить:

Ночь с 11 на 12 марта

Ночь перед запуском команда Радио НВ провела в офисе. Ровно в 00:00 необходимо было перестроить сигнал с Радио Эра на Радио НВ - подать его из студии на передатчик. В то же время один из наших техспециалистов должен был подняться на телевышку на Дорогожичах, чтобы получить сигнал.

Первыми нас услышали киевляне, а уже через несколько секунд подключились и регионы. На протяжении всей ночи наша техслужба настраивала звук и следила за сихнронизацией всех модулей эфирной программы.

Главный редактор Валерий Калныш за 30 минут до запуска Радио НВ

Торжественный и такой волнительный запуск в 00:00

Программный директор Радио НВ о совсем непубличной, но такой важной работе техслужбы

Ночь оказалась нелегкой, но в процессе мы посмотрели фильм, разделили завтрак... а некоторые даже немного вздремнули.

12 марта, утро

Торжественный запуск перешел в торжественное открытие Радио НВ первым утренним шоу - эфиром Новий Ранок с участием Александра Положинского и Олега Билецкого (видео).

12 марта, день

В день запуска Радио НВ мы пригласили коллег-журналистов на пресс-конференцию. Показали им наш офис, познакомили с ведущими и рассказали, как будем работать.

Материалы, которые получились в результате:

Но, разумеется, самой большой наградой стали положительные отзывы наши первых слушателей, которые уже заждались.

А затем - и первые селфи наших гостей в студии Радио НВ.

Тарас Юринц и Юрий Филюк в программе Павла Шереметы Экономический прорыв (видео)

Без селфи сотрудников тоже никак:

12 марта, вечер

Уже вечером к нам пришел первый гость из большой политики - вице-премьер-министр Павел Розенко (видео).

13 марта

Во вторник команда Радио НВ наконец-то отоспалась (насколько это было возможно) и пришла на работу с новыми силами.

Среди событий, о которых бы хотелось упомянуть - визит Елены Юрковской, многократной украинской паралимпийской чемпионки (видео), а также Антона Геращенко, который пришел на запись программы Сергея Рахманина Апокриф (видео).

Также 13-го марта у нас был праздник "два в одном" - премьера шоу Павла Шилько Винил спустя ровно 22 года, как он впервые вышел в радиоэфир под именем DJ Паша.

14 марта

В среду к нам на эфир пришел известный российский адвокат Илья Новиков (видео). После эфира мы спросили у него, что будет, когда Путин проиграет.

15 марта

В середине недели усталость начала подкрадываться даже к нашим ведущим. После этого поста ведущего утреннего шоу Александра Положинского мы даже забеспокоились :))

Впрочем, некоторым совсем не до таких мыслей.

В четверг вечером к нам в гости пришел министр финансов Александр Данилюк. С ним мы говорили о новом транше МВФ и тарифах на газ (видео).

Соскучились по разговорам о науке? 14-го марта также состоялась премьера авторской программы Дмитрия Симонова и Юрия Пустовита Академия наук. На Радио НВ об интересном и важном будут говорить просто и понятно - даже о научных открытиях.

16 марта

В пятницу в продаже появился свежий номер журнала Новое Время с большой статьей о Радио НВ и даже его логотипом на обложке. Нам было очень приятно, поэтому организовались в памятное селфи:

Прочитать статью о нас можно и в сети: тут.

Среди гостей нашей студии в этот день был Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, соучредитель платформы Нова Країна. С ним мы говорили об имидже Украины за рубежом (видео).

Первое вечернее ток-шоу Итоги недели с Валерием Калнышем мы анонсировали за день. В качестве гостя программы мы пригласили премьер-министра Владимира Гройсмана, поэтому предложили нашим читателям в Facebook предложить свои вопросы для главы Кабмина.

Перед приходом премьера наш офис проверила охрана - в том числе и милейший пес породы малинуа (бельгийская овчарка), который покорил всю редакцию.

Во время ток-шоу с участием Гройсмана мы, как и обещали, озвучили премьеру несколько вопросов от читателей. В конце даже спросили, крепко ли он спит (да-да, это был вопрос одного из читателей):

После эфира мы спросили у премьера, как он относится к комментариям в соцсетях и что выбирает - телевидение или радио.

Всего за первую рабочую неделю в нашей студии побывали 35 гостей, а также мы организовали около 100 прямых включений. Кажется, потрудились неплохо. А дальше будет только интереснее.

Главный редактор сайта nv.ua Юлия МакГаффи

Команда Радио НВ