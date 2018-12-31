От Ефремова до Саакашвили: 12 самых популярных эфиров Радио НВ в Youtube
Подводя итоги 2018-го года, мы решили собрать список самых популярных видеоэфиров нашей радиостанции - Радіо НВ - в Youtube.
Параллельно со стартом вещания Радио НВ в марте 2018-го мы запустили и видео-трансляцию в Youtube, поэтому на нашей странице можно найти видеозаписи всех эфиров с самыми интересными гостями и большинство авторских программ. Чтобы не пропускать лучшее, подписывайтесь на наши каналы в Youtube - Радио НВ, Новое Время и Лекции НВ.
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Итак, самые популярные эфиры в 2018 году:
1. Михаил Ефремов о детстве, кино, распаде СССР и российских реалиях.
2. Святослав Вакарчук о квантовой механике и физике.
3. Святослав Вакарчук о пришельцах и второй Земле.
4. Юлия Тимошенко о будущих президентских выборах и популизме.
5. Евгений Черняк о первом миллионе, рейдерстве во времена Януковича и бизнесе в США.
6. MELOVIN о дальнейших музыкальных планах, а также об отношении к выступлениям украинских артистов в РФ и аннексированном Крыму.
7. Андрей Садовой о военном положении, коррупции и президентских амбициях.
8. Игорь Смешко о российской агрессии, деле Ющенко и современной развездке.
9. Спикер УПЦ КП Евстратий Зоря о получении Томоса, давлении России и политических спекуляциях на вере.
10. Дмитрий Комаров о путешествии в Бразилию, тарифах на убийство и контрабанде сала.
11. Михеил Саакашвили о возвращении в Украину, жизни в Нидерландах и кокаиновом мифе.
12. Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss, о своем творческом пути, фанатах и новом альбоме.