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От Ефремова до Саакашвили: 12 самых популярных эфиров Радио НВ в Youtube

Сегодня, 15:45
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Цей матеріал також доступний українською

Подводя итоги 2018-го года, мы решили собрать список самых популярных видеоэфиров нашей радиостанции - Радіо НВ - в Youtube.

Параллельно со стартом вещания Радио НВ в марте 2018-го мы запустили и видео-трансляцию в Youtube, поэтому на нашей странице можно найти видеозаписи всех эфиров с самыми интересными гостями и большинство авторских программ. Чтобы не пропускать лучшее, подписывайтесь на наши каналы в Youtube - Радио НВНовое Время и Лекции НВ.

 

Итак, самые популярные эфиры в 2018 году:

1. Михаил Ефремов о детстве, кино, распаде СССР и российских реалиях.

 

2. Святослав Вакарчук о квантовой механике и физике.

 

3. Святослав Вакарчук о пришельцах и второй Земле.

 

4. Юлия Тимошенко о будущих президентских выборах и популизме.

 

5. Евгений Черняк о первом миллионе, рейдерстве во времена Януковича и бизнесе в США.

 

6. MELOVIN о дальнейших музыкальных планах, а также об отношении к выступлениям украинских артистов в РФ и аннексированном Крыму.

 

7. Андрей Садовой о военном положении, коррупции и президентских амбициях.

 

8. Игорь Смешко о российской агрессии, деле Ющенко и современной развездке.

 

9. Спикер УПЦ КП Евстратий Зоря о получении Томоса, давлении России и политических спекуляциях на вере.

 

10. Дмитрий Комаров о путешествии в Бразилию, тарифах на убийство и контрабанде сала.

 

11. Михеил Саакашвили о возвращении в Украину, жизни в Нидерландах и кокаиновом мифе.

 

12. Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss, о своем творческом пути, фанатах и новом альбоме.

 

Теги:   Михаил Ефремов Томос Евгений Черняк Радио НВ MELOVIN The Hardkiss Иван Яковина Михеил Саакашвили Игорь Смешко Евстратий (Зоря) Андрей Садовый Святослав Вакарчук Космос Юлия Тимошенко YouTube

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