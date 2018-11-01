Основатель холдинга OKKO Group объяснил, как российские санкции повлияют на украинский бизнес

Об этом Виталий Антонов, президент “Концерна Галнафтогаз” (сеть АЗС “ОККО”) и основатель холдинга OKKO Group, рассказал во время лекции НВ "Бизнес 2020"

«Я еще не знаю, к чему это приведет. Но знаю одно: любые ограничения плохи для бизнеса. Торговля – это открытая вещь», – сказал Антонов, который тоже попал в санкционный список.

Бизнесмен объяснил, что понимает нынешние особенности отношений с Россией, но по его мнению, если Украина ответит ей тем же, то ни к чем хорошему это не приведет.

«Меряться некоторыми частями тела уже не перспективно. Нужно двигаться конструктивно», – добавил Антонов.