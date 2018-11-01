Основатель холдинга OKKO Group рассказал, почему трудовая миграция - это очень хорошо Для Украины

Во время лекции НВ "Бизнес 2020" Виталий Антонов, президент “Концерна Галнафтогаз” (сеть АЗС “ОККО”) и основатель холдинга OKKO Group, сказал, что считает открытие границ позитивом

"Это повышение глобальной конкурентоспособности", - сказал бизнесмен.

До сих пор компании спекулировали на этом, считает Антонов. "И когда шло падение гривны, они становились суперприбыльными, потому что зарплата персонала в гривнах сразу же падала", - добавил он.

По мнению бизнесмена, трудовая миграция - это закон рынка, от которого никуда не денешься. "Трудовая миграция и повышение конкурентоспособности украинского бизнеса - это единовременный процесс. Таким образом Украина становится глобальным игроком", - говорит Антонов.