Онлайн-трансляция лекции НВ. Где и как посмотреть выступления Грицака, Зисельса, Пекара и Бекешкиной

Сегодня, 15 ноября в 19.00 НВ проведет онлайн-трансляцию финальной лекции из цикла Украина 2020. Что ждет страну?

Сегодня, 15 ноября, в Киеве состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну". 2019 год – решающий для украинцев. На кону – наше государство. Чего стоит опасаться перед выборами, а к чему отнестись со скепсисом? Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной, а не failed state?

Эти и другие вопросы обсудят и дадут свой прогноз – лучшие колумнисты НВ – историк, профессор Украинского Католического университета Ярослав Грицак, социолог, директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, соучредитель проекта Нова Країна Валерий Пекар и председатель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, правозащитник Иосиф Зисельс.

Зарегистрироваться для онлайн-трансляции можно здесь. Стоимость: 100 грн. В 19:00 все зарегистрировавшиеся получат прямую ссылку на онлайн-трансляцию. По вопросам технической поддержки обращайтесь по почте eventsupport@nv.ua. Кроме того, видео лекции вы сможете посмотреть по ссылке в любое удобное для вас время.

Если вы хотите прийти на лекцию, вам сюда. Место проведения: отель Radisson Blu Hotel, Kyiv конференц-зал Embassy Suite, ул. Ярославов Вал, 22